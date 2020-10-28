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https://ria.ru/20201028/petrov-1581940184.html
В Выборге простились с погибшим депутатом Александром Петровым
Отпевание депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, убитого в субботу, закончилось в Спасо-Преображенском соборе в Выборге, сообщили РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:12
2020-10-28T15:12
убийство депутата александра петрова
ленинградская область
выборг
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Отпевание депутата <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Александра Петрова, <a href="https://ria.ru/category_ubiystvo-deputata-aleksandra-petrova/" target="_blank">убитого в субботу</a>, закончилось в Спасо-Преображенском соборе в <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборге</a>, сообщили РИА Новости в районной администрации."Отпевание закончилось", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.С понедельника по среду гроб с телом депутата находился в Спасо-Преображенском соборе. Вечером во вторник епископ Выборгский и Приозерский Игнатий провел заупокойную литию. В среду владыка Игнатий совершил литургию и отпевание.Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в депутата Выборгского района <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом. Мужчина скончался.На сайте собора говорится, что Петров долгие годы был прихожанином Спасо-Преображенского кафедрального собора и являлся благотворителем Выборгской епархии во многих просветительских проектах.Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам депутат являлся совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html
https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html
ленинградская область
выборг
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убийство депутата александра петрова, ленинградская область, выборг, происшествия

В Выборге простились с погибшим депутатом Александром Петровым

15:12 28.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкЛюди идут на церемонию прощания с депутатом горсовета Выборга, бизнесменом Александром Петровым в Спасо-Преображенский собор в Выборге
Люди идут на церемонию прощания с депутатом горсовета Выборга, бизнесменом Александром Петровым в Спасо-Преображенский собор в Выборге - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Отпевание депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, убитого в субботу, закончилось в Спасо-Преображенском соборе в Выборге, сообщили РИА Новости в районной администрации.
"Отпевание закончилось", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
С понедельника по среду гроб с телом депутата находился в Спасо-Преображенском соборе. Вечером во вторник епископ Выборгский и Приозерский Игнатий провел заупокойную литию. В среду владыка Игнатий совершил литургию и отпевание.
Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в депутата Выборгского района Ленинградской области 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом. Мужчина скончался.
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 14:51
Стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом
На сайте собора говорится, что Петров долгие годы был прихожанином Спасо-Преображенского кафедрального собора и являлся благотворителем Выборгской епархии во многих просветительских проектах.
Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам депутат являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 08:42
СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
 
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Убийство депутата Александра ПетроваЛенинградская областьВыборгПроисшествия
 
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