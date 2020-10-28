https://ria.ru/20201028/petrov-1581940184.html

В Выборге простились с погибшим депутатом Александром Петровым

Отпевание депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, убитого в субботу, закончилось в Спасо-Преображенском соборе в Выборге, сообщили РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:12

2020-10-28T15:12

2020-10-28T15:12

убийство депутата александра петрова

ленинградская область

выборг

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Отпевание депутата <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Александра Петрова, <a href="https://ria.ru/category_ubiystvo-deputata-aleksandra-petrova/" target="_blank">убитого в субботу</a>, закончилось в Спасо-Преображенском соборе в <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборге</a>, сообщили РИА Новости в районной администрации."Отпевание закончилось", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.С понедельника по среду гроб с телом депутата находился в Спасо-Преображенском соборе. Вечером во вторник епископ Выборгский и Приозерский Игнатий провел заупокойную литию. В среду владыка Игнатий совершил литургию и отпевание.Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в депутата Выборгского района <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом. Мужчина скончался.На сайте собора говорится, что Петров долгие годы был прихожанином Спасо-Преображенского кафедрального собора и являлся благотворителем Выборгской епархии во многих просветительских проектах.Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам депутат являлся совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.

https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html

https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство депутата александра петрова, ленинградская область, выборг, происшествия