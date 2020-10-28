https://ria.ru/20201028/oppozitsiya-1581978989.html
Белорусская оппозиция объявила о создании новой структуры
Белорусская оппозиция объявила о создании Национального антикризисного управления (НАУ), новая структура должна будет решать возникающие перед страной задачи в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:33
2020-10-28T18:33
2020-10-28T19:51
павел латушко
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция объявила о создании Национального антикризисного управления (НАУ), новая структура должна будет решать возникающие перед страной задачи в случае ухода с поста <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Об этом в своем Telegram-канале написал член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>. Он пояснил, что в отличие от КС, который предназначен для ведения переговоров, НАУ будет обеспечивать их начало и стабильность в стране при переходе власти "к демократическим силам". Политик добавил, что новый орган "будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству".Ожидается, что руководить НАУ будет сам Латушко. Он указал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и координационного совета "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие".Как отметил Латушко, команда новой оппозиционной структуры сейчас формируется.Предыдущий орган, созданный белорусской оппозицией, — Координационный совет — стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье "О призывах к захвату власти". Сейчас все семь членов президиума совета арестованы или находятся за границей, инициатор его создания Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Среди требований КС — назначение новых выборов и переговоры действующей власти с оппозицией.После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.Первоначально при разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого прошла 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201028/oruzhie-1581937168.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Людмила Комиссаренко (Никишина)
Басня Крылова "Квартет": А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь"
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Вадим Антонов
только образовались и уже в кризисе )))
140
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 окт — РИА Новости.
Белорусская оппозиция объявила о создании Национального антикризисного управления (НАУ), новая структура должна будет решать возникающие перед страной задачи в случае ухода с поста Александра Лукашенко
.
Об этом в своем Telegram-канале написал член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко
.
Он пояснил, что в отличие от КС, который предназначен для ведения переговоров, НАУ будет обеспечивать их начало и стабильность в стране при переходе власти "к демократическим силам".
Политик добавил, что новый орган "будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству".
Ожидается, что руководить НАУ будет сам Латушко. Он указал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской
и координационного совета "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие".
Как отметил Латушко, команда новой оппозиционной структуры сейчас формируется.
Предыдущий орган, созданный белорусской оппозицией, — Координационный совет — стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье "О призывах к захвату власти". Сейчас все семь членов президиума совета арестованы или находятся за границей, инициатор его создания Тихановская выехала в Литву
. Среди требований КС — назначение новых выборов и переговоры действующей власти с оппозицией.
После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
Первоначально при разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого прошла 23 сентября.
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