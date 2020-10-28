https://ria.ru/20201028/oppozitsiya-1581978989.html

Белорусская оппозиция объявила о создании новой структуры

Белорусская оппозиция объявила о создании Национального антикризисного управления (НАУ), новая структура должна будет решать возникающие перед страной задачи в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:33

2020-10-28T18:33

2020-10-28T19:51

павел латушко

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт — РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция объявила о создании Национального антикризисного управления (НАУ), новая структура должна будет решать возникающие перед страной задачи в случае ухода с поста <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Об этом в своем Telegram-канале написал член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>. Он пояснил, что в отличие от КС, который предназначен для ведения переговоров, НАУ будет обеспечивать их начало и стабильность в стране при переходе власти "к демократическим силам". Политик добавил, что новый орган "будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству".Ожидается, что руководить НАУ будет сам Латушко. Он указал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и координационного совета "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие".Как отметил Латушко, команда новой оппозиционной структуры сейчас формируется.Предыдущий орган, созданный белорусской оппозицией, — Координационный совет — стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье "О призывах к захвату власти". Сейчас все семь членов президиума совета арестованы или находятся за границей, инициатор его создания Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Среди требований КС — назначение новых выборов и переговоры действующей власти с оппозицией.После прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.Первоначально при разгонах акций силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Протесты продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого прошла 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Людмила Комиссаренко (Никишина) Басня Крылова "Квартет": А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" 164

Вадим Антонов только образовались и уже в кризисе ))) 140

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире