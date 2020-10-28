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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/obstrel-1581871457.html
Баку заявил об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле Вооруженными силами Армении позиций на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:21
2020-10-28T09:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле Вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> позиций на армяно-азербайджанской границе.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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нагорный карабах
сша
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, сша, армения, в мире

Баку заявил об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией

09:21 28.10.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
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БАКУ, 28 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле Вооруженными силами Армении позиций на армяно-азербайджанской границе.
"Двадцать восьмого октября ночью и утром в разное время армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Так, с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. С 07.35 (06.35 мск) до 09.00 (08.00 мск) утра противник также обстрелял территорию Агджабединского района", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахСШААрменияВ мире
 
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