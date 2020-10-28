Как на самом деле создавали культовые советские мультфильмы

© Союзмультфильм (1952)

"Аленький цветочек" (1952)

Замечали, как плавно движутся герои этого мультфильма? Словно живые. Такой эффект достигался благодаря методу "эклер": актеры в реальности отыгрывали сцены, которые записывали на кинопленку, а потом все это переводили на бумагу с помощью ротоскопа. На Западе, например, так "оживили" диснеевскую Белоснежку и ее принца, хотя гномов уже отрисовывали вручную.

Настеньку доверили молоденькой актрисе Нине Крачковской. На актера, игравшего Чудище, накинули халат, а на спину для горба подложили подушку.

В 2001 году в "Аленьком цветочке" фонограмму переписали с нуля: любимый мультик в новой озвучке многие зрители не приняли.

Крылатая фраза: "Так вот ты какой — цветочек аленький!"