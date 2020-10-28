Как на самом деле создавали культовые советские мультфильмы
"Аленький цветочек" (1952)
Замечали, как плавно движутся герои этого мультфильма? Словно живые. Такой эффект достигался благодаря методу "эклер": актеры в реальности отыгрывали сцены, которые записывали на кинопленку, а потом все это переводили на бумагу с помощью ротоскопа. На Западе, например, так "оживили" диснеевскую Белоснежку и ее принца, хотя гномов уже отрисовывали вручную.
Настеньку доверили молоденькой актрисе Нине Крачковской. На актера, игравшего Чудище, накинули халат, а на спину для горба подложили подушку.
В 2001 году в "Аленьком цветочке" фонограмму переписали с нуля: любимый мультик в новой озвучке многие зрители не приняли.
Крылатая фраза: "Так вот ты какой — цветочек аленький!"
"Аленький цветочек" (1952)
Замечали, как плавно движутся герои этого мультфильма? Словно живые. Такой эффект достигался благодаря методу "эклер": актеры в реальности отыгрывали сцены, которые записывали на кинопленку, а потом все это переводили на бумагу с помощью ротоскопа. На Западе, например, так "оживили" диснеевскую Белоснежку и ее принца, хотя гномов уже отрисовывали вручную.
Настеньку доверили молоденькой актрисе Нине Крачковской. На актера, игравшего Чудище, накинули халат, а на спину для горба подложили подушку.
В 2001 году в "Аленьком цветочке" фонограмму переписали с нуля: любимый мультик в новой озвучке многие зрители не приняли.
Крылатая фраза: "Так вот ты какой — цветочек аленький!"
"Винни-Пух" (1969-1972)
Мультфильм Федора Хитрука по книге Александра Милна за границей не показывали: исключительные права на экранизацию выкупил "Дисней", и советская версия считалась нелегальной (зато сейчас аниматоры из США признают ее удачнее американской).
Когда роль предложили Евгению Леонову, режиссер остался недоволен записью: голос актера показался ему низким. Тогда звукооператора Георгия Мартынюка осенило: нужно просто ускорить воспроизведение. Песни звучали особенно интересно, так что рэперы не зря считают медвежонка за характерную начитку "своим".
Крылатая фраза: "Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет".
"Винни-Пух" (1969-1972)
Мультфильм Федора Хитрука по книге Александра Милна за границей не показывали: исключительные права на экранизацию выкупил "Дисней", и советская версия считалась нелегальной (зато сейчас аниматоры из США признают ее удачнее американской).
Когда роль предложили Евгению Леонову, режиссер остался недоволен записью: голос актера показался ему низким. Тогда звукооператора Георгия Мартынюка осенило: нужно просто ускорить воспроизведение. Песни звучали особенно интересно, так что рэперы не зря считают медвежонка за характерную начитку "своим".
Крылатая фраза: "Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет".
"Чебурашка" (1969-1983)
Этой весной в Сеть выложили новый мультфильм про Гену и Чебурашку, созданный в Японии, что вызвало недовольство "Союзмультфильма". Ролик удалили.
В Стране восходящего солнца — настоящий культ Чебурашки, которого здесь ласково зовут Чеби.
"Почему у Чебурашки в итоге был купирован хвостик? Он мешал аниматору, ведь работали с куклой. А рост зверька "по паспорту" был всего девять сантиметров, — рассказывает креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов. — Да, японцы сделали полную, безупречную кальку в 3D. Но с душевностью они не справились, героям не хватает глубины".
Есть забавная теория о "еврейском следе" Чебурашки. Во-первых, зверек якобы был срисован с художницы киностудии "Союзмультфильм" Розалии Зельмы. Во-вторых, Домик дружбы с белыми колоннами сильно смахивает на здание Московской хоральной синагоги.
Крылатое выражение: "Неизвестный науке зверь".
"Чебурашка" (1969-1983)
Этой весной в Сеть выложили новый мультфильм про Гену и Чебурашку, созданный в Японии, что вызвало недовольство "Союзмультфильма". Ролик удалили.
В Стране восходящего солнца — настоящий культ Чебурашки, которого здесь ласково зовут Чеби.
"Почему у Чебурашки в итоге был купирован хвостик? Он мешал аниматору, ведь работали с куклой. А рост зверька "по паспорту" был всего девять сантиметров, — рассказывает креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов. — Да, японцы сделали полную, безупречную кальку в 3D. Но с душевностью они не справились, героям не хватает глубины".
Есть забавная теория о "еврейском следе" Чебурашки. Во-первых, зверек якобы был срисован с художницы киностудии "Союзмультфильм" Розалии Зельмы. Во-вторых, Домик дружбы с белыми колоннами сильно смахивает на здание Московской хоральной синагоги.
Крылатое выражение: "Неизвестный науке зверь".
"Малыш и Карлсон" (1968, 1970)
Один из первых примеров продакт-плейсмента в советской анимации: в эпизоде, где Малыш переходит дорогу, на автобусе видна надпись Air France. Художники так пытались создать атмосферу европейского города.
Впервые увидев Фрекен Бок, Фаина Раневская обиделась, что "домомучительница" получилась далекой от модельных стандартов. Актриса вела себя плохо: замечания режиссера Бориса Степанцева игнорировала, издевательски называя его "деточкой". А фразу "Милый, милый", адресованную улетающему Карлсону, якобы вообще отказалась произносить. Ведь она уже говорила ее в ленте "Весна", где играла экономку, и повторяться была не намерена! Как только Раневская покинула студию, эту реплику, стараясь подражать голосу артистки, записала редактор Раиса Фричинская.
С 2013 года студия ведет переговоры с наследниками Линдгрен о продолжении, но разрешения пока нет.
Крылатая фраза: "Пустяки, дело-то житейское".
"Малыш и Карлсон" (1968, 1970)
Один из первых примеров продакт-плейсмента в советской анимации: в эпизоде, где Малыш переходит дорогу, на автобусе видна надпись Air France. Художники так пытались создать атмосферу европейского города.
Впервые увидев Фрекен Бок, Фаина Раневская обиделась, что "домомучительница" получилась далекой от модельных стандартов. Актриса вела себя плохо: замечания режиссера Бориса Степанцева игнорировала, издевательски называя его "деточкой". А фразу "Милый, милый", адресованную улетающему Карлсону, якобы вообще отказалась произносить. Ведь она уже говорила ее в ленте "Весна", где играла экономку, и повторяться была не намерена! Как только Раневская покинула студию, эту реплику, стараясь подражать голосу артистки, записала редактор Раиса Фричинская.
С 2013 года студия ведет переговоры с наследниками Линдгрен о продолжении, но разрешения пока нет.
Крылатая фраза: "Пустяки, дело-то житейское".
"Бременские музыканты" (1969, 1973)
Это самый известный рисованный мюзикл в СССР: саундтрек, выпущенный отдельной пластинкой, разошелся тиражом 28 миллионов экземпляров. В первой части мультфильма по сценарию Василия Ливанова и его друга Юрия Энтина почти все роли озвучивал Олег Анофриев, хотя сначала пригласили квартет "Аккорд". Позже авторы придумали, что звали Юрия Никулина (Пес), Андрея Миронова (Кот) и Олега Янковского (Осел), но те отказались записываться ночью, а другого времени на постоянно занятой студии "Мелодия" не было.
Мультфильм во многом определил образ советского модника начала 70-х: красные свитера, брюки-клеш, небрежные прически. Как и мини-платья ярких цветов, которые носит Принцесса, — примерно в таком же была невеста Юрия Энтина на их свадьбе.
В 2000-м году вышли "Новые бременские", где Трубадуром был Филипп Киркоров, Королем — Михаил Боярский, а Атаманшей — Надежда Бабкина, но прежний успех сиквел не повторил. О планах снять продолжение истории недавно заявляли создатели "Смешариков".
Крылатая фраза: "Ничего на свете лучше нету".
"Бременские музыканты" (1969, 1973)
Это самый известный рисованный мюзикл в СССР: саундтрек, выпущенный отдельной пластинкой, разошелся тиражом 28 миллионов экземпляров. В первой части мультфильма по сценарию Василия Ливанова и его друга Юрия Энтина почти все роли озвучивал Олег Анофриев, хотя сначала пригласили квартет "Аккорд". Позже авторы придумали, что звали Юрия Никулина (Пес), Андрея Миронова (Кот) и Олега Янковского (Осел), но те отказались записываться ночью, а другого времени на постоянно занятой студии "Мелодия" не было.
Мультфильм во многом определил образ советского модника начала 70-х: красные свитера, брюки-клеш, небрежные прически. Как и мини-платья ярких цветов, которые носит Принцесса, — примерно в таком же была невеста Юрия Энтина на их свадьбе.
В 2000-м году вышли "Новые бременские", где Трубадуром был Филипп Киркоров, Королем — Михаил Боярский, а Атаманшей — Надежда Бабкина, но прежний успех сиквел не повторил. О планах снять продолжение истории недавно заявляли создатели "Смешариков".
Крылатая фраза: "Ничего на свете лучше нету".
"Ну, погоди!" (1969-1986)
В 2012 году ряд СМИ объявили, что мультсериал, согласно новому закону "О защите детей от вредной информации", признан аморальным. Впрочем, чиновники быстро опровергли эти слухи, хотя придраться формально есть к чему: Волк дымит почти в каждой серии, а Заяц расправляется со своим обидчиком довольно жестоко (хотя до "Тома и Джерри" ему, конечно, далеко). "У мультфильма, на самом деле, глубокий смысл: Заяц — это же воплощение советского строя, правильного, интроверта такого. А Волк — настоящий безбашенный русский характер. И первый постоянно ломает второго", — поясняет Кирилл Поликарпов.
Вячеслав Котеночкин хотел, чтобы Волка озвучивал Владимир Высоцкий, но худсовет это не одобрил. Роль досталась Анатолию Папанову. Чтобы правдоподобно изобразить тонущего в первой серии, актер использовал ведро воды.
В продолжении, которое готовит "Союзмультфильм", Волка сыграет Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталев. Новая лента будет в 3D. В соцсетях многие недовольны тем, что Волк из хулигана стал хипстером: побрился, приоделся и даже обзавелся умными часами. Ну что ж, требование времени.
Крылатая фраза: "Ну, заяц, погоди!"
"Ну, погоди!" (1969-1986)
В 2012 году ряд СМИ объявили, что мультсериал, согласно новому закону "О защите детей от вредной информации", признан аморальным. Впрочем, чиновники быстро опровергли эти слухи, хотя придраться формально есть к чему: Волк дымит почти в каждой серии, а Заяц расправляется со своим обидчиком довольно жестоко (хотя до "Тома и Джерри" ему, конечно, далеко). "У мультфильма, на самом деле, глубокий смысл: Заяц — это же воплощение советского строя, правильного, интроверта такого. А Волк — настоящий безбашенный русский характер. И первый постоянно ломает второго", — поясняет Кирилл Поликарпов.
Вячеслав Котеночкин хотел, чтобы Волка озвучивал Владимир Высоцкий, но худсовет это не одобрил. Роль досталась Анатолию Папанову. Чтобы правдоподобно изобразить тонущего в первой серии, актер использовал ведро воды.
В продолжении, которое готовит "Союзмультфильм", Волка сыграет Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталев. Новая лента будет в 3D. В соцсетях многие недовольны тем, что Волк из хулигана стал хипстером: побрился, приоделся и даже обзавелся умными часами. Ну что ж, требование времени.
Крылатая фраза: "Ну, заяц, погоди!"
"Ежик в тумане" (1975)
Философская сказка Юрия Норштейна, в 2003 году признанная лучшим мультфильмом всех времен, понятнее взрослым. Объясняя на худсовете смысл этой работы, режиссер цитировал "Божественную комедию" Данте: "Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу..."
При удивительной красоте каждого кадра в мультфильме нет дорогостоящих спецэффектов: все создавалось из подручных материалов. Вода настоящая, а знаменитый туман изобразили с помощью обычной кальки.
Людмила Петрушевская поддерживает легенду, что прототипом Ежика стал ее профиль, хотя Норштейн несколько раз это отрицал.
"Ежика" за рубежом знают и любят, причем оставил он след и в массовой культуре. Так, пародия на мультфильм даже появилась в американском анимационном ситкоме "Гриффины".
Крылатая фраза: "А интересно, — подумал Ежик, — если Лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?"
"Ежик в тумане" (1975)
Философская сказка Юрия Норштейна, в 2003 году признанная лучшим мультфильмом всех времен, понятнее взрослым. Объясняя на худсовете смысл этой работы, режиссер цитировал "Божественную комедию" Данте: "Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу..."
При удивительной красоте каждого кадра в мультфильме нет дорогостоящих спецэффектов: все создавалось из подручных материалов. Вода настоящая, а знаменитый туман изобразили с помощью обычной кальки.
Людмила Петрушевская поддерживает легенду, что прототипом Ежика стал ее профиль, хотя Норштейн несколько раз это отрицал.
"Ежика" за рубежом знают и любят, причем оставил он след и в массовой культуре. Так, пародия на мультфильм даже появилась в американском анимационном ситкоме "Гриффины".
Крылатая фраза: "А интересно, — подумал Ежик, — если Лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?"
"Трое из Простоквашино" (1978, 1980, 1984)
Дольше всего в этом мультфильме создавали Галчонка: умную птицу придумывали общими усилиями, всей студией. С родителями Дяди Федора было проще, однако заметно, что они похожи на пару из "Малыша и Карлсона".
Здесь есть несколько интересных ляпов: так, Матроскин трудится на несуществующей тогда в продаже швейной машинке для левшей. Кроме того, руль в машине, которую вытаскивали из снега, был справа — видимо, пригнали этот запорожец из Японии.
Крылатая фраза: "Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь".
"Трое из Простоквашино" (1978, 1980, 1984)
Дольше всего в этом мультфильме создавали Галчонка: умную птицу придумывали общими усилиями, всей студией. С родителями Дяди Федора было проще, однако заметно, что они похожи на пару из "Малыша и Карлсона".
Здесь есть несколько интересных ляпов: так, Матроскин трудится на несуществующей тогда в продаже швейной машинке для левшей. Кроме того, руль в машине, которую вытаскивали из снега, был справа — видимо, пригнали этот запорожец из Японии.
Крылатая фраза: "Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь".
"Пластилиновая ворона" (1981)
Для создания персонажей этой мультяшной пародии на басню Крылова потребовалось 800 килограммов пластилина, причем его пришлось раскрашивать, чтобы было поярче.
Режиссерский дебют Александра Татарского, который потом выпустит "Падал прошлогодний снег" (1983) и "Следствие ведут Колобки" (1986-1987), хотели запретить: работу посчитали "идеологически безыдейной".
Однако вступился Эльдар Рязанов, который продвигал "Ворону" и показал ее у себя в "Кинопанораме". И не зря: позже мультфильм собрал 25 наград, включая международные. А Татарскому в том же пластилиновом стиле заказали заставку к знаменитой детской передаче "Спокойной ночи, малыши!".
Крылатая фраза: "Грамм, думается, двести. А может быть, и триста. А может, полкило".
"Пластилиновая ворона" (1981)
Для создания персонажей этой мультяшной пародии на басню Крылова потребовалось 800 килограммов пластилина, причем его пришлось раскрашивать, чтобы было поярче.
Режиссерский дебют Александра Татарского, который потом выпустит "Падал прошлогодний снег" (1983) и "Следствие ведут Колобки" (1986-1987), хотели запретить: работу посчитали "идеологически безыдейной".
Однако вступился Эльдар Рязанов, который продвигал "Ворону" и показал ее у себя в "Кинопанораме". И не зря: позже мультфильм собрал 25 наград, включая международные. А Татарскому в том же пластилиновом стиле заказали заставку к знаменитой детской передаче "Спокойной ночи, малыши!".
Крылатая фраза: "Грамм, думается, двести. А может быть, и триста. А может, полкило".
"Жил-был пес" (1982)
Чтобы сделать десятиминутный мультфильм, режиссер Эдуард Назаров несколько месяцев в Институте этнографии Академии наук в Киеве слушал старые фольклорные записи.
Волка прочили Михаилу Ульянову, а после озвучки Армена Джигарханяна персонажа перерисовывали: Назаров посчитал, что он не подходил к новому голосу. Так что Волка сделали похожим на Горбатого из фильма "Место встречи изменить нельзя". Не обошлось без провокации: образ младенца, которого якобы похищает Волк, списан с Никиты Хрущева в детстве. Однако цензоры подвоха не заметили и отправили ленту в прокат. Правда, рабочее название "Собачья жизнь" сменили.
Крылатая фраза: "Щас спою!"
Благодарим за помощь в подготовке материала научного консультанта киностудии "Союзмультфильм" Георгия Бородина.
"Жил-был пес" (1982)
Чтобы сделать десятиминутный мультфильм, режиссер Эдуард Назаров несколько месяцев в Институте этнографии Академии наук в Киеве слушал старые фольклорные записи.
Волка прочили Михаилу Ульянову, а после озвучки Армена Джигарханяна персонажа перерисовывали: Назаров посчитал, что он не подходил к новому голосу. Так что Волка сделали похожим на Горбатого из фильма "Место встречи изменить нельзя". Не обошлось без провокации: образ младенца, которого якобы похищает Волк, списан с Никиты Хрущева в детстве. Однако цензоры подвоха не заметили и отправили ленту в прокат. Правда, рабочее название "Собачья жизнь" сменили.
Крылатая фраза: "Щас спою!"
Благодарим за помощь в подготовке материала научного консультанта киностудии "Союзмультфильм" Георгия Бородина.