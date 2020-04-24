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Культура
2020-04-24T23:53
https://ria.ru/20200424/1570541623.html
"Союзмультфильм" счел незаконной сделку с Японией по правам на Чебурашку
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РИА Новости

"Союзмультфильм" счел незаконной сделку с Японией по правам на Чебурашку

19:18 24.04.2020 (обновлено: 23:53 24.04.2020)
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© Фото : ジュニカ Кадр из японского мультика о Чебурашке и крокодиле Гене
 Кадр из японского мультика о Чебурашке и крокодиле Гене
© Фото : ジュニカ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Существующая сделка с японской компанией по правам на Чебурашку не может считаться законной, финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования — киностудия за десять лет получила выплаты лишь на сумму 16 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Ранее стало известно, что мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, после чего председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что киностудия планирует пересмотреть существующий договор с Японией на право использовать образ персонажа, считая существующие договоренности, заключенные 16 лет назад, недействительными.
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"Сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования", — говорится в сообщении.
Согласно имеющимся на киностудии документам, спорный лицензионный договор был заключен в 2005 году между ФГУП "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм" и японской компанией Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha, которая впоследствии сменила название на Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications (английская интерпретация — TV TOKYO Communications Corporation). По условиям сделки компания получила лицензию как на мультфильмы, так и на персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, на территории всех государств, кроме бывших стран СССР.
Как рассказали в пресс-службе, при этом лицензия была исключительной: "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании, а что касается способов использования мультфильмов цикла "Чебурашка" и их персонажей, то они в документе сформулированы размыто и допускают разные толкования.
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"Всего же за передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила 30 тысяч долларов и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции договором при этом не предполагаются, и за десять лет использования в 2014 году японская сторона направила "Союзмультфильму" только 16 тысяч долларов. В то же время из открытых источников известно, что обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции, в которой используется образ персонажа "Чебурашка", в Японии исчисляются сотнями миллионов долларов США, однако прошедшие 15 лет киностудии ни разу не была предоставлена отчетность по договору", — отметили на киностудии.
В "Союзмультфильме" добавили, что в 2015 году TV TOKYO Communications Corporation вышла из проекта, передав сублицензию компании Cheburashka Project LLP, о которой киностудии ничего не известно.
"С учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству. В то же время "Союзмультфильм" открыт для партнерских переговоров и поиска решения, включающего дальнейшее лицензирование прав на мультфильмы цикла "Чебурашка", вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнером", — заключили в пресс-службе.
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КультураЧебурашкаЮлиана СлащеваСоюзмультфильмЯпонияСССРСША
Популярные комментарии
Так дела не делаются. Думать нужно было, когда договор подписывали. Удачи, конечно, с оспариванием, но это все-равно потеря доверия потенциальных партнеров. Очень украинцев напомнило, которые вначале договор с Газпромом подписывают, а следом по арбитражным судам бегают в попытках пересмотреть условия. Гаденько выглядит.
24 апреля, 20:52
NDNehohol Detroll
2100014
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