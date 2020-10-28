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https://ria.ru/20201028/mironov-1581954778.html
Миронов раскритиковал позицию Минфина по индексации пенсий
Позиция главы Минфина РФ Антона Силуанова, выступившего против индексации пенсий работающим пенсионерам, является оскорбительный для них, считает лидер... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:31
2020-10-28T19:55
сергей миронов
антон силуанов
справедливая россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Позиция главы Минфина РФ <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антона Силуанова</a>, выступившего против индексации пенсий работающим пенсионерам, является оскорбительный для них, считает лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a>.На пленарном заседании в среду <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдума</a> приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, считая справедливым поддержать лишь неработающих пенсионеров.Миронов заявил, что фракция "Справедливая Россия" намерена инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете на 2021-2023 годы не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам.Парламентарий отметил, что многие работающие пенсионеры продолжают работать только из-за того, что их пенсии не хватает на жизнь."Пенсионеры продолжают работать не от скуки, они просто не могут прожить на свою мизерную пенсию, хотя заслужили нормальную пенсию не меньше чем те, кто по какой-то причине не может продолжать работать", – добавил Миронов.
https://ria.ru/20201026/pensii-1581609498.html
А какая должна быть компенсация, чтобы компенсировать Силуанову утраченную совесть?
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Что значит не индексировать работающему пенсионеру пенсию?! Типа жирно вам пенсию и зарплату. Но ведь человек всю свою трудовую жизнь отчислял себе же на пенсию. Эти деньги он уже заслужил !!! Какое ваше собачье дело, если он на заслуженном отдыхе, решил подзаработать ?!
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РИА Новости
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сергей миронов, антон силуанов, справедливая россия, госдума рф, общество

Миронов раскритиковал позицию Минфина по индексации пенсий

16:31 28.10.2020 (обновлено: 19:55 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Позиция главы Минфина РФ Антона Силуанова, выступившего против индексации пенсий работающим пенсионерам, является оскорбительный для них, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
На пленарном заседании в среду Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, считая справедливым поддержать лишь неработающих пенсионеров.
Миронов заявил, что фракция "Справедливая Россия" намерена инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете на 2021-2023 годы не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

"Пенсия не является компенсацией за утрату заработка, это деньги, которые человек уже заработал, отдав на благо страны лучшие годы своей жизни. Индексация пенсий - это не подачка от государства, а его обязанность по отношению к пенсионерам. Слова министра оскорбительны для пенсионеров", – цитирует Миронова пресс-служба.

Парламентарий отметил, что многие работающие пенсионеры продолжают работать только из-за того, что их пенсии не хватает на жизнь.
"Пенсионеры продолжают работать не от скуки, они просто не могут прожить на свою мизерную пенсию, хотя заслужили нормальную пенсию не меньше чем те, кто по какой-то причине не может продолжать работать", – добавил Миронов.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 16:42
Крашенинников рассказал об индексации пенсий в 2021-2023 годах
 
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Сергей МироновАнтон СилуановСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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