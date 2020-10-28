https://ria.ru/20201028/mironov-1581954778.html

Миронов раскритиковал позицию Минфина по индексации пенсий

Позиция главы Минфина РФ Антона Силуанова, выступившего против индексации пенсий работающим пенсионерам, является оскорбительный для них, считает лидер... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:31

2020-10-28T16:31

2020-10-28T19:55

сергей миронов

антон силуанов

справедливая россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1400x0_80_0_0_0f5fe39f56c90eb122fb3e4f140b07a9.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Позиция главы Минфина РФ <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антона Силуанова</a>, выступившего против индексации пенсий работающим пенсионерам, является оскорбительный для них, считает лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a>.На пленарном заседании в среду <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдума</a> приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, считая справедливым поддержать лишь неработающих пенсионеров.Миронов заявил, что фракция "Справедливая Россия" намерена инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете на 2021-2023 годы не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам.Парламентарий отметил, что многие работающие пенсионеры продолжают работать только из-за того, что их пенсии не хватает на жизнь."Пенсионеры продолжают работать не от скуки, они просто не могут прожить на свою мизерную пенсию, хотя заслужили нормальную пенсию не меньше чем те, кто по какой-то причине не может продолжать работать", – добавил Миронов.

https://ria.ru/20201026/pensii-1581609498.html

bug13 Евдокимов А какая должна быть компенсация, чтобы компенсировать Силуанову утраченную совесть? 67

Mikl Pridannikoff Что значит не индексировать работающему пенсионеру пенсию?! Типа жирно вам пенсию и зарплату. Но ведь человек всю свою трудовую жизнь отчислял себе же на пенсию. Эти деньги он уже заслужил !!! Какое ваше собачье дело, если он на заслуженном отдыхе, решил подзаработать ?! 58

22

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, антон силуанов, справедливая россия, госдума рф, общество