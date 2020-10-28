https://ria.ru/20201028/luna-1581881640.html
В РАН назвали заявление НАСА об обнаружении воды на Луне пиаром
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович назвал заявление НАСА об обнаружении на Луне признаков воды саморекламой. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:38
2020-10-28T10:38
2020-10-28T11:19
земля
луна
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
наса
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Директор <u><a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/">Института космических исследований</a></u> РАН Анатолий Петрукович назвал заявление <u><a href="http://ria.ru/organization_NASA/">НАСА</a></u> об обнаружении на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a> признаков воды саморекламой.Несколько дней назад американское космическое агентство сообщило, что телескоп SOFIA "рассмотрел" молекулы воды на солнечной стороне спутника Земли."В данной новости есть довольно большая доля пиара. Собственно, о наличии некоторого количества воды в приповерхностном слое Луны известно довольно давно. Одна из наиболее подробных карт распространения воды, точнее льда, была составлена по результатам работы российского прибора ЛЭНД, сделанного в ИКИ РАН, работающего на американском спутнике LRO", — прокомментировал Петрукович в интервью РИА Новости.По его словам, именно результаты измерений российского прибора стали основной причиной выбора отечественными учеными окрестностей южного полюса Луны как наиболее перспективного места лунной базы, а также интереса к этому району со стороны других стран.При этом Петрукович отметил, что "воды на Луне все-таки довольно мало".В 2021 году в южный полярный район спутника планируется отправить первую в истории современной России миссию — посадочный аппарат "Луна-25", который, в том числе, должен исследовать поверхность на наличие воды.<strong><a href="https://ria.ru/20201028/petrukovich-1581771609.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/luna-1581797479.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/luna-1578569136.html
Михаил Иванов
Американцы бы ещё то, что Земля вращается вокруг Солнца открыли. На а чО :D
12
remal spb
На луне много воды, достаточно чтобы использовать её в виде топлива. В этом и должна быть основная задача освоения луны. Водородные технлогии в свою очередь нужны и на Земле. Роскосмос вместо этого как всадник без головы, бестолково метается из угла в угол утрачивая все позиции завоеванные в прежние годы.
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земля
луна
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, наса