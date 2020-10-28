Ученый оценил вероятность постоянного присутствия человека на Луне
10:23 28.10.2020 (обновлено: 12:07 28.10.2020)
© AP Photo / Charlie RiedelПолная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ожидать в ближайшем будущем постоянного присутствия человека на Луне не стоит, однако для пилотируемых миссий там большое количество задач, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Освоение Луны — это и научная, и технологическая, и политическая задача. Это элемент движения человечества в космос. В обозримом будущем, скорее всего, не стоит ждать постоянного присутствия человека на Луне", — сказал он.
По его словам, с научной точки зрения у полетов человека на Луну много задач: исследование первичного вещества, оставшегося на спутнике Земли с момента формирования Солнечной системы, включая, возможно, первичные органические вещества, поиск пещер и лавовых труб для последующей организации в них жилых убежищ, а также развертывание аппаратуры для наблюдения Вселенной.
"Не нужно думать, что кроме поиска гелия-3 там больше ничего интересного нет", — сказал Петрукович.
27 октября, 17:24Сказано в эфиреЭксперт о притязаниях США на лунные ресурсы: мы идем своим путемРоссия планирует обсудить в ООН вопрос о притязаниях со стороны США на освоение лунных ресурсов. В эфире радио Sputnik академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циалковского Игорь Маринин объяснил необходимость обсуждения этой темы на международном уровне.
Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить пилотируемую миссию на Луну в 2030 году, после чего приступит к развертыванию там обитаемой базы.