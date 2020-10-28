https://ria.ru/20201028/luna-1581879016.html

Ученый оценил вероятность постоянного присутствия человека на Луне

Ожидать в ближайшем будущем постоянного присутствия человека на Луне не стоит, однако для пилотируемых миссий там большое количество задач, рассказал в интервью РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:23

2020-10-28T10:23

2020-10-28T12:07

земля

луна

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Ожидать в ближайшем будущем постоянного присутствия человека на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a> не стоит, однако для пилотируемых миссий там большое количество задач, рассказал в интервью РИА Новости директор <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Анатолий Петрукович.По его словам, с научной точки зрения у полетов человека на Луну много задач: исследование первичного вещества, оставшегося на спутнике <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> с момента формирования Солнечной системы, включая, возможно, первичные органические вещества, поиск пещер и лавовых труб для последующей организации в них жилых убежищ, а также развертывание аппаратуры для наблюдения Вселенной.Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить пилотируемую миссию на Луну в 2030 году, после чего приступит к развертыванию там обитаемой базы.<strong><em> <a href="https://ria.ru/20201028/petrukovich-1581771609.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Анатолия Петруковича>>></a></em></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/luna-1581797479.html

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земля

луна

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук