https://ria.ru/20201028/ldpr-1581976416.html

Эксперты обсудили перспективы ЛДПР в ближайшем электоральном цикле

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" эксперты обсудили перспективы и проблемы ЛДПР в избирательной кампании 2021 года. В частности, в ходе круглого стола,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:19

2020-10-28T18:19

2020-10-28T18:19

россия

виктор потуремский

алексей мартынов (политолог)

лдпр

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В пресс-центре МИА "Россия сегодня" эксперты обсудили перспективы и проблемы ЛДПР в избирательной кампании 2021 года. В частности, в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований, собравшиеся попытались спрогнозировать результат либерально-демократической партии на предстоящих парламентских выборах.Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в своем выступлении привел данные опроса, согласно которым электоральный рейтинг партии достаточно стабилен. Однако, как уточнил социолог, на данный момент фиксируется некоторое снижение интереса россиян к ЛДПР."Идет рост тех, кто заявляет, что деятельность партии ему неинтересна. Сегодня порядка 70% декларируют отсутствие интереса к деятельности данной партии", – заявил Мамонов.Также он отметил, что, исходя из опроса ВЦИОМ, только 10% россиян высказали мнение, что в дальнейшем позиции ЛДПР в российской политике будут укрепляться.Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский согласился с данными приведенного опроса и констатировал снижение интереса к партии. По мнению эксперта, это происходит по ряду причин. Главные из них – несменяемость лидера ЛДПР и отсутствие приемника, а также фактически поддержка либерал-демократами партии власти.Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что для ЛДПР очень важно носить статус политической силы номер два в стране. За это звание партия традиционно борется с коммунистами. Эксперт дал прогноз, что ЛДПР ближе к началу выборов в Государственную думу удастся мобилизовать свой электорат и у них есть серьезный шанс занять второе место, оставив позади КПРФ.Исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин отметила, что одной из проблем партии является то, что ЛДПР очень редко занимается региональной повесткой. Среди других минусов партии она указала отсутствие новых лиц и ротации в руководстве ЛДПР и недостаточную активность молодежного крыла.Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров в свою очередь напомнил о том, что большинство людей воспринимают ЛДПР как партию одного человека – Владимира Жириновского. И именно яркий лидер, по мнению Быстрова, является конкурентным преимуществом данной партии."Несмотря на возраст, Владимир Вольфович до сих пор даст фору другим лидерам политических партий. В плане эмоциональности, в плане яркости подачи, в плане харизмы", – заявил Быстров.Завершая свое выступление, эксперт дал прогноз, что ЛДПР на выборах в Государственную думу удастся набрать от 15 до 20 процентов голосов избирателей.

https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html

https://ria.ru/20201007/partii-1578689194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор потуремский, алексей мартынов (политолог), лдпр, владимир жириновский, политика