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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/krasnaya-1581949733.html
Эрдоган рассказал Путину о "красной черте" в карабахском вопросе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обозначил "красную черту" для Анкары в карабахском вопросе. Слова... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:07
2020-10-28T16:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> обозначил "красную черту" для <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> в карабахском вопросе. Слова турецкого президента приводит агентство <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank">"Anadolu"</a>."Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о "красной черте" Анкары по данному вопросу", — сказал <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.Накануне в Кремле сообщили, что Путин в телефонном разговоре проинформировал Эрдогана о контактах с властями <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и предпринимаемых на пути к деэскалации конфликта шагах.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, которые состоялись в прошлые выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Эрдогана становится слишком много
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Короче Эрдоган поставил Путину условия. Если полезете за Армению, то и мы полезем на Азербайджан.
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россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган рассказал Путину о "красной черте" в карабахском вопросе

16:07 28.10.2020 (обновлено: 16:36 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обозначил "красную черту" для Анкары в карабахском вопросе. Слова турецкого президента приводит агентство "Anadolu".
"Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о "красной черте" Анкары по данному вопросу", — сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Накануне в Кремле сообщили, что Путин в телефонном разговоре проинформировал Эрдогана о контактах с властями Армении и Азербайджана и предпринимаемых на пути к деэскалации конфликта шагах.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
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С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в прошлые выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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