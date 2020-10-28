Вирусолог рассказал, сколько россияне будут "мучиться" от COVID-19

"То, что называется коллективным иммунитетом, высокого коллективного иммунитета у нас еще особенно быть не может, потому что не такой высокий процент заболеваемости. Случаев много, пандемия идет, но если вы посмотрите на процент заболевших, то он на уровне 1%. Правда, есть еще много случаев бессимптомных. Насколько бессимптомные случаи сказываются, твердого мнения нет, хотя я думаю, что тоже влияют, конечно. Какая-то степень иммунной прослойки у нас, скорее всего, тоже появляется. Но еще придется помучиться с годик", - рассказал Альтштейн.