Вирусолог рассказал, сколько россияне будут "мучиться" от COVID-19
11:41 28.10.2020 (обновлено: 20:49 28.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Для создания иммунной прослойки от COVID-19 в обществе понадобится еще год, она уже начала складываться, сообщил РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. Наибольшее количество зафиксировано в Москве – 3 670, Петербурге – 727 и в Подмосковье – 505.
"То, что называется коллективным иммунитетом, высокого коллективного иммунитета у нас еще особенно быть не может, потому что не такой высокий процент заболеваемости. Случаев много, пандемия идет, но если вы посмотрите на процент заболевших, то он на уровне 1%. Правда, есть еще много случаев бессимптомных. Насколько бессимптомные случаи сказываются, твердого мнения нет, хотя я думаю, что тоже влияют, конечно. Какая-то степень иммунной прослойки у нас, скорее всего, тоже появляется. Но еще придется помучиться с годик", - рассказал Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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