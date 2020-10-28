https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581885544.html

Врач предположил, когда большинство москвичей столкнутся с коронавирусом

Большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:02

2020-10-28T11:02

2020-10-28T11:02

распространение нового коронавируса

александр лукашев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. Наибольшее количество зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 3 670, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> – 727 и в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 505."Количество людей, которые могут столкнуться с вирусом, конечно. И в Москве большая часть людей уже до Нового года встретится с вирусом, если уже не встретилась", - сказал Лукашев.В других регионах, по словам эксперта, ситуация разная."В регионах может различаться не только заболеваемость, но и качество статистики. Поэтому делать какой-то унифицированный прогноз для всей страны сложно", - отметил Лукашев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва