https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581884449.html

Вирусолог прокомментировал статистику по коронавирусу

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости не... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:54

2020-10-28T10:54

2020-10-28T10:54

распространение нового коронавируса

александр лукашев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a> в разговоре с РИА Новости не исключил, что РФ вышла на плато по коронавирусу, однако отметил, что возможная стабильность достаточно хрупкая.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. Наибольшее количество зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 3 670, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> – 727 и в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 505."Во всех регионах ситуация разная. Где-то, по крайней мере, мы можем на это (выход на плато - ред.) надеяться. Но опыт показывает, что ситуация может продолжить ухудшаться. То есть, не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может", - прокомментировал Лукашев статистику.Вирусолог также призывает понимать, что сохранение показателей суточного прироста на более или менее одном уровне достигнуто "только благодаря тем мероприятиям, которые проводятся"."При их ослаблении возможен дальнейший рост. Поэтому, скорее всего, при поддержании текущего уровня мероприятий ситуация действительно в ближайшее время стабилизируется. Но это стабильность достаточно хрупкая", - добавил Лукашев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество