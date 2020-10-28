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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581884449.html
Вирусолог прокомментировал статистику по коронавирусу
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости не... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:54
2020-10-28T10:54
распространение нового коронавируса
александр лукашев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a> в разговоре с РИА Новости не исключил, что РФ вышла на плато по коронавирусу, однако отметил, что возможная стабильность достаточно хрупкая.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. Наибольшее количество зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 3 670, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> – 727 и в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 505."Во всех регионах ситуация разная. Где-то, по крайней мере, мы можем на это (выход на плато - ред.) надеяться. Но опыт показывает, что ситуация может продолжить ухудшаться. То есть, не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может", - прокомментировал Лукашев статистику.Вирусолог также призывает понимать, что сохранение показателей суточного прироста на более или менее одном уровне достигнуто "только благодаря тем мероприятиям, которые проводятся"."При их ослаблении возможен дальнейший рост. Поэтому, скорее всего, при поддержании текущего уровня мероприятий ситуация действительно в ближайшее время стабилизируется. Но это стабильность достаточно хрупкая", - добавил Лукашев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
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александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Вирусолог прокомментировал статистику по коронавирусу

10:54 28.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости не исключил, что РФ вышла на плато по коронавирусу, однако отметил, что возможная стабильность достаточно хрупкая.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202, до 1 563 976. Наибольшее количество зафиксировано в Москве – 3 670, Петербурге – 727 и в Подмосковье – 505.
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"Во всех регионах ситуация разная. Где-то, по крайней мере, мы можем на это (выход на плато - ред.) надеяться. Но опыт показывает, что ситуация может продолжить ухудшаться. То есть, не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может", - прокомментировал Лукашев статистику.
Вирусолог также призывает понимать, что сохранение показателей суточного прироста на более или менее одном уровне достигнуто "только благодаря тем мероприятиям, которые проводятся".
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"При их ослаблении возможен дальнейший рост. Поэтому, скорее всего, при поддержании текущего уровня мероприятий ситуация действительно в ближайшее время стабилизируется. Но это стабильность достаточно хрупкая", - добавил Лукашев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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