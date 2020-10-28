https://ria.ru/20201028/kirienko-1582059519.html
Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"
Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:57
2020-10-28T21:57
2020-10-29T12:36
сергей кириенко
общество
политика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все участники финала должны стать "надёжным плечом" друг для друга.Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ. Финал конкурса проходил 25-28 октября в Москве. В среду были объявлены победители конкурса, ими стали 49 человек, в том числе известные общественные и политические деятели: депутат Госдумы Денис Кравченко, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая, руководитель "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, фермер Олег Сирота, политолог Олег Матвейчев, глава Ассоциации волонтёрских центров и другие.Кириенко, которого цитирует пресс-служба конкурса, отметил, что все участники финала - "неслучайные" друг для друга люди. Он выразил надежду на то, что все они станут "надёжным плечом" и поддержкой друг другу и после завершения конкурса.Первый замглавы президентской администрации также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей."У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право", — заключил он.
https://ria.ru/20201028/konkurs-1581929379.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, общество, политика
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все участники финала должны стать "надёжным плечом" друг для друга.
Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ. Финал конкурса проходил 25-28 октября в Москве. В среду были объявлены победители конкурса, ими стали 49 человек, в том числе известные общественные и политические деятели: депутат Госдумы Денис Кравченко, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая, руководитель "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, фермер Олег Сирота, политолог Олег Матвейчев, глава Ассоциации волонтёрских центров и другие.
Кириенко, которого цитирует пресс-служба конкурса, отметил, что все участники финала - "неслучайные" друг для друга люди. Он выразил надежду на то, что все они станут "надёжным плечом" и поддержкой друг другу и после завершения конкурса.
Первый замглавы президентской администрации также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей.
"У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право", — заключил он.