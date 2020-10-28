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Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"
Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:57
2020-10-29T12:36
сергей кириенко
общество
политика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все участники финала должны стать "надёжным плечом" друг для друга.Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ. Финал конкурса проходил 25-28 октября в Москве. В среду были объявлены победители конкурса, ими стали 49 человек, в том числе известные общественные и политические деятели: депутат Госдумы Денис Кравченко, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая, руководитель "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, фермер Олег Сирота, политолог Олег Матвейчев, глава Ассоциации волонтёрских центров и другие.Кириенко, которого цитирует пресс-служба конкурса, отметил, что все участники финала - "неслучайные" друг для друга люди. Он выразил надежду на то, что все они станут "надёжным плечом" и поддержкой друг другу и после завершения конкурса.Первый замглавы президентской администрации также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей."У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право", — заключил он.
https://ria.ru/20201028/konkurs-1581929379.html
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сергей кириенко, общество, политика

Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"

21:57 28.10.2020 (обновлено: 12:36 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все участники финала должны стать "надёжным плечом" друг для друга.
Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ. Финал конкурса проходил 25-28 октября в Москве. В среду были объявлены победители конкурса, ими стали 49 человек, в том числе известные общественные и политические деятели: депутат Госдумы Денис Кравченко, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая, руководитель "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, фермер Олег Сирота, политолог Олег Матвейчев, глава Ассоциации волонтёрских центров и другие.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Кириенко, которого цитирует пресс-служба конкурса, отметил, что все участники финала - "неслучайные" друг для друга люди. Он выразил надежду на то, что все они станут "надёжным плечом" и поддержкой друг другу и после завершения конкурса.
Первый замглавы президентской администрации также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей.
"У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право", — заключил он.
 
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