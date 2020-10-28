https://ria.ru/20201028/kirienko-1582059519.html

Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"

Кириенко поздравил победителей конкурса "Лидеры России. Политика"

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:57

2020-10-28T21:57

2020-10-29T12:36

сергей кириенко

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2920:1644_1400x0_80_0_0_1a9d2d5ee317e5f533aca24667b9fdfe.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса политуправленцев "Лидеры России. Политика", отметив, что все участники финала должны стать "надёжным плечом" друг для друга.Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ. Финал конкурса проходил 25-28 октября в Москве. В среду были объявлены победители конкурса, ими стали 49 человек, в том числе известные общественные и политические деятели: депутат Госдумы Денис Кравченко, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая, руководитель "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев, фермер Олег Сирота, политолог Олег Матвейчев, глава Ассоциации волонтёрских центров и другие.Кириенко, которого цитирует пресс-служба конкурса, отметил, что все участники финала - "неслучайные" друг для друга люди. Он выразил надежду на то, что все они станут "надёжным плечом" и поддержкой друг другу и после завершения конкурса.Первый замглавы президентской администрации также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей."У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право", — заключил он.

https://ria.ru/20201028/konkurs-1581929379.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кириенко, общество, политика