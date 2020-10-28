https://ria.ru/20201028/karikatura-1581995976.html

Источник: МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Франции

Временный поверенный в делах Франции был вызван в МИД Турции из-за оскорбительной карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана в журнале Charlie Hebdo,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T20:47

2020-10-28T20:47

2020-10-28T20:47

charlie hebdo

мид турции

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>АНКАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Временный поверенный в делах <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> был вызван в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> из-за оскорбительной карикатуры на турецкого лидера <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a> в журнале Charlie Hebdo, сообщил журналистам источник в турецком МИД.Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана, это произошло на фоне кризиса в отношениях между <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a>. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив"."Временный поверенный в делах Франции в Анкаре был вызван в МИД, где ему было высказано решительное осуждение карикатуры в журнале <a href="https://ria.ru/product_Charlie_Hebdo" target="_blank">Charlie Hebdo</a>", - сказал источник.Очередное обострение отношений Франции и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль финансирования мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. В понедельник турецкий лидер призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.

https://ria.ru/20201028/karikatura-1581934867.html

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

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франция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

charlie hebdo, мид турции, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире