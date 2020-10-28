Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/karikatura-1581934867.html
Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру, сообщает телеканал TRT. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:49
2020-10-28T15:36
charlie hebdo
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581521014_0:138:1953:1237_1400x0_80_0_0_38eab288f3738baef487d178ccc11587.jpg
<strong>АНКАРА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру, сообщает телеканал <a href="http://www.trt.net.tr/Anasayfa/Anasayfa.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT</a>.Иск в прокуратуру Анкары подал от имени президента его адвокат Хюсейн Айдын. В заявлении говорится, что публикация Charlie Hebdo не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию "свобода слова" и нарушает честь и достоинство турецкого лидера.<a href="https://ria.ru/product_Charlie_Hebdo" target="_blank">Charlie Hebdo</a> опубликовал карикатуру на <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Эрдогана</a> на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на обложке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком, а левой поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив". Сам турецкий президент завил на это, что "враги ислама", опубликовавшие карикатуру, "утонут в болоте ненависти и вражды".Очередное обострение отношений <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа. Там вечером 16 октября восемнадцатилетний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Убийство связывают с тем, что на уроках, посвященных свободе слова, учитель показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Макрон назвал это преступление террористическим актом. По его словам, Франция не откажется от публикации таких карикатур и усилит борьбу с религиозным сепаратизмом. Кроме того, он призвал "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и ужесточить контроль за финансированием мечетей.В ответ Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику", после чего Франция отозвала из Анкары посла. Турция также пообещала предпринять дипломатические и юридические шаги в ответ на карикатуру, а Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
На карикатуре Эрдоган очень живенько получился, даже моложе своих лет. И взгляд озорной и ручки шаловливые. И что ему не понравилось?
84
*Абрам, Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! -- Передайте им, что когда меня нет, они могут даже меня бить*
73
29
франция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581521014_61:0:1893:1374_1400x0_80_0_0_0b848af447bd0786d22e5740079a3ecc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
charlie hebdo, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo

14:49 28.10.2020 (обновлено: 15:36 28.10.2020)
 
© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Francois Lenoir
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру, сообщает телеканал TRT.
Иск в прокуратуру Анкары подал от имени президента его адвокат Хюсейн Айдын. В заявлении говорится, что публикация Charlie Hebdo не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию "свобода слова" и нарушает честь и достоинство турецкого лидера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 08:00
Эрдоган готовится к религиозной войне с Европой
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на обложке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком, а левой поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив". Сам турецкий президент завил на это, что "враги ислама", опубликовавшие карикатуру, "утонут в болоте ненависти и вражды".
Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа. Там вечером 16 октября восемнадцатилетний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Убийство связывают с тем, что на уроках, посвященных свободе слова, учитель показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Макрон назвал это преступление террористическим актом. По его словам, Франция не откажется от публикации таких карикатур и усилит борьбу с религиозным сепаратизмом. Кроме того, он призвал "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и ужесточить контроль за финансированием мечетей.
В ответ Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику", после чего Франция отозвала из Анкары посла. Турция также пообещала предпринять дипломатические и юридические шаги в ответ на карикатуру, а Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
 
Обсудить29
Charlie HebdoФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния