https://ria.ru/20201028/karikatura-1581934867.html

Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру, сообщает телеканал TRT. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:49

2020-10-28T14:49

2020-10-28T15:36

charlie hebdo

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581521014_0:138:1953:1237_1400x0_80_0_0_38eab288f3738baef487d178ccc11587.jpg

<strong>АНКАРА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру, сообщает телеканал <a href="http://www.trt.net.tr/Anasayfa/Anasayfa.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT</a>.Иск в прокуратуру Анкары подал от имени президента его адвокат Хюсейн Айдын. В заявлении говорится, что публикация Charlie Hebdo не соответствует моральным и этическим принципам журналистики, понятию "свобода слова" и нарушает честь и достоинство турецкого лидера.<a href="https://ria.ru/product_Charlie_Hebdo" target="_blank">Charlie Hebdo</a> опубликовал карикатуру на <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Эрдогана</a> на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на обложке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком, а левой поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив". Сам турецкий президент завил на это, что "враги ислама", опубликовавшие карикатуру, "утонут в болоте ненависти и вражды".Очередное обострение отношений <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа. Там вечером 16 октября восемнадцатилетний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Убийство связывают с тем, что на уроках, посвященных свободе слова, учитель показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Макрон назвал это преступление террористическим актом. По его словам, Франция не откажется от публикации таких карикатур и усилит борьбу с религиозным сепаратизмом. Кроме того, он призвал "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и ужесточить контроль за финансированием мечетей.В ответ Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику", после чего Франция отозвала из Анкары посла. Турция также пообещала предпринять дипломатические и юридические шаги в ответ на карикатуру, а Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары.

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

goldmikron На карикатуре Эрдоган очень живенько получился, даже моложе своих лет. И взгляд озорной и ручки шаловливые. И что ему не понравилось? 84

Игорь Земский *Абрам, Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! -- Передайте им, что когда меня нет, они могут даже меня бить* 73

29

франция

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

charlie hebdo, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире