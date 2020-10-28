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https://ria.ru/20201028/karikatura-1581908238.html
Турция примет меры из-за публикации Charlie Hebdo карикатуры на Эрдогана
Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:52
2020-10-28T15:03
убийство учителя во франции
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
париж
в мире
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<strong>АНКАРА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Тайипа <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдогана</a> во французском журнале Charlie Hebdo, говорится в заявлении департамента коммуникаций администрации президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".Отмечается, что Европа постепенно погружается в "грязное болото вражды с Турцией и исламом"."Нет сомнений в том, что наша нация предпримет необходимые юридические и дипломатические шаги в связи с этой карикатурой. Наша борьба против злонамеренных и оскорбительных шагов будет продолжаться до конца со здравомыслием и решительностью. Мы призываем все страны и их лидеров, особенно <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, предпринять необходимые шаги на основе ответственного и справедливого отношения к провокационным атакам, вместе бороться с этим течением и его сторонниками, которые топчут все ценности", — говорится в документе.Между тем прокуратура Анкары сообщила о начале расследования в связи с публикацией карикатуры на Эрдогана Charlie Hebdo.Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.
https://ria.ru/20201021/frantsiya-1580794682.html
https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/parizh-1580523376.html
Но почему? Это настоящее лицо Эрдогана. Может быть кому-то не нравится правда
55
Ну правильно. Не привык диктатор, что бы над ним шутили. В своей то стране давно бы нашли, и посадили. А тут- ОБЛОМ.
49
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франция
турция
париж
РИА Новости
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убийство учителя во франции, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире

Турция примет меры из-за публикации Charlie Hebdo карикатуры на Эрдогана

12:52 28.10.2020 (обновлено: 15:03 28.10.2020)
 
© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Francois Lenoir
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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo, говорится в заявлении департамента коммуникаций администрации президента Турции.
Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:10
Во Франции СМИ получило угрозы после публикации карикатуры Charlie Hebdo

"Сборище, поощряемое президентом Франции Эммануэлем Макроном и голландским политиком Гертом Вилдерсом, прячась за такими ценностями, как свобода выражения мнений, демократия, плюрализм, постоянно оскорбляет ислам, мусульман, Турцию, турецкую нацию и все наши ценности. Так называемая карикатура, которую опубликовал сегодня Charlie Hebdo, — это новая провокационная операция, которая ясно показывает, что единственная цель этого сборища — эскалация напряженности с увеличением числа оскорблений изо дня в день", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Европа постепенно погружается в "грязное болото вражды с Турцией и исламом".
"Нет сомнений в том, что наша нация предпримет необходимые юридические и дипломатические шаги в связи с этой карикатурой. Наша борьба против злонамеренных и оскорбительных шагов будет продолжаться до конца со здравомыслием и решительностью. Мы призываем все страны и их лидеров, особенно Францию, предпринять необходимые шаги на основе ответственного и справедливого отношения к провокационным атакам, вместе бороться с этим течением и его сторонниками, которые топчут все ценности", — говорится в документе.
Между тем прокуратура Анкары сообщила о начале расследования в связи с публикацией карикатуры на Эрдогана Charlie Hebdo.
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Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.
Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.
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В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.
В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.
 
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Убийство учителя во ФранцииФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПарижВ мире
 
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