https://ria.ru/20201028/karantin-1582003434.html
Во Франции ввели общенациональный карантин
Режим самоизоляции по всей Франции будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T22:16
2020-10-28T22:16
2020-10-28T22:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581560476_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_f54554a8ee20986fdd6e08dd73e6d9ff.jpg
<strong>ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Режим самоизоляции по всей <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции </a>будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса, заявил президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в телеобращении к нации."....я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что карантин будет введен на всей территории Франции.По словам французского лидера, карантин в стране продлится до 1 декабря."Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения", - продолжил он.В четверг правительство подробно изложит план повторного режима самоизоляции, добавил Макрон."Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - пояснил французский лидер. Он подчеркнул, что для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение."Торговые площадки, которые весной были определены как неосновные, все заведения, принимающие публику, в частности, бары и рестораны, будут закрыты", - добавил Макрон.Он также подчеркнул, что публичные собрания будут запрещены. "Вы не сможете передвигаться из одного региона в другой", - продолжил он.Вместе с тем будут послабления для тех, кто будет возвращаться из отпуска домой в ближайшие выходные.Первый раз карантин был введен во Франции в марте и продлился почти два месяца.Общее число заразившихся с момента начала эпидемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч. Очередной антирекорд был зафиксирован 25 октября - 52 тысячи заболевших коронавирусом за сутки. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/karantin-1581988304.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
9
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581560476_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_c7b0ab5aaa44bebad6a07f776da790cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.
Режим самоизоляции по всей Франции
будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
в телеобращении к нации.
"....я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что карантин будет введен на всей территории Франции.
По словам французского лидера, карантин в стране продлится до 1 декабря.
"Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения", - продолжил он.
В четверг правительство подробно изложит план повторного режима самоизоляции, добавил Макрон.
"Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - пояснил французский лидер. Он подчеркнул, что для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение.
"Торговые площадки, которые весной были определены как неосновные, все заведения, принимающие публику, в частности, бары и рестораны, будут закрыты", - добавил Макрон.
Он также подчеркнул, что публичные собрания будут запрещены. "Вы не сможете передвигаться из одного региона в другой", - продолжил он.
Вместе с тем будут послабления для тех, кто будет возвращаться из отпуска домой в ближайшие выходные.
Первый раз карантин был введен во Франции в марте и продлился почти два месяца.
Общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19
во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч. Очередной антирекорд был зафиксирован 25 октября - 52 тысячи заболевших коронавирусом за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.