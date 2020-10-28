https://ria.ru/20201028/karantin-1582003434.html

Во Франции ввели общенациональный карантин

Режим самоизоляции по всей Франции будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T22:16

2020-10-28T22:16

2020-10-28T22:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581560476_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_f54554a8ee20986fdd6e08dd73e6d9ff.jpg

<strong>ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Режим самоизоляции по всей <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции </a>будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса, заявил президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в телеобращении к нации."....я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что карантин будет введен на всей территории Франции.По словам французского лидера, карантин в стране продлится до 1 декабря."Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения", - продолжил он.В четверг правительство подробно изложит план повторного режима самоизоляции, добавил Макрон."Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - пояснил французский лидер. Он подчеркнул, что для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение."Торговые площадки, которые весной были определены как неосновные, все заведения, принимающие публику, в частности, бары и рестораны, будут закрыты", - добавил Макрон.Он также подчеркнул, что публичные собрания будут запрещены. "Вы не сможете передвигаться из одного региона в другой", - продолжил он.Вместе с тем будут послабления для тех, кто будет возвращаться из отпуска домой в ближайшие выходные.Первый раз карантин был введен во Франции в марте и продлился почти два месяца.Общее число заразившихся с момента начала эпидемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч. Очередной антирекорд был зафиксирован 25 октября - 52 тысячи заболевших коронавирусом за сутки. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/karantin-1581988304.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

9

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире