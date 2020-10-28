https://ria.ru/20201028/karabakh-1582009792.html

ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе

Европейский союз считает неприемлемым продолжение боевых действий и удары по мирному населению в Нагорном Карабахе и призывает стороны незамедлительно начать... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T23:44

2020-10-28T23:44

2020-10-28T23:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз считает неприемлемым продолжение боевых действий и удары по мирному населению в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и призывает стороны незамедлительно начать мирные переговоры, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС."Европейский союз считает неприемлемым, что после трех соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве России, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, боевые действия в Нагорном Карабахе все еще продолжаются, и появляется все больше сообщений об ударах по мирному населению", - говорится в документе.В ЕС напомнили об обязательствах "по защите гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом"."ЕС настоятельно призывает стороны немедленно начать переговоры по мирному урегулированию конфликта", - указывается в заявлении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире