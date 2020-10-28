https://ria.ru/20201028/karabakh-1582000713.html

Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что несмотря на прилагаемые усилия, Азербайджану не удалось в среду продвинуться к городу Бердзор... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:46

2020-10-28T21:46

2020-10-28T21:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580452651_0:124:2968:1794_1400x0_80_0_0_fe550e0bc38129049f3420687e25b3e6.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> Арцрун Ованнисян заявил, что несмотря на прилагаемые усилия, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> не удалось в среду продвинуться к городу Бердзор (Лачин), через который проходит дорога между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и Карабахом."На южном участке (линии соприкосновения в Карабахе - ред.) шли определенные, не полномасштабные боевые действия. Противнику не удалось продвинуться к Бердзору, несмотря на определенные усилия. В этом направлении нашим ВС удалось несколько улучшить позиции", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank">Ованнисян </a>в ходе брифинга в среду.По его словам, на северном направлении в основном велся артиллерийский огонь, в частности на мартакертском участке и севернее."На передовой продолжаются операции по ликвидации диверсионных групп противника, они носят очаговый, не интенсивный, но упорный характер. У боевых действий нет прежней плотности, размаха, динамики, в основном идут очаговые бои, применяются диверсионные группы, артиллерийские средства, частично авиация", - отметил Ованнисян.Он добавил, что азербайджанские ВС понесли большие потери в военной техники, первоначальная мощь их "кулака" сломлена.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/karabakh-1581847634.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

11

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире