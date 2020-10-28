Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
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ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что несмотря на прилагаемые усилия, Азербайджану не удалось в среду продвинуться к городу Бердзор (Лачин), через который проходит дорога между Арменией и Карабахом.
"На южном участке (линии соприкосновения в Карабахе - ред.) шли определенные, не полномасштабные боевые действия. Противнику не удалось продвинуться к Бердзору, несмотря на определенные усилия. В этом направлении нашим ВС удалось несколько улучшить позиции", - сказал Ованнисян в ходе брифинга в среду.
По его словам, на северном направлении в основном велся артиллерийский огонь, в частности на мартакертском участке и севернее.
"На передовой продолжаются операции по ликвидации диверсионных групп противника, они носят очаговый, не интенсивный, но упорный характер. У боевых действий нет прежней плотности, размаха, динамики, в основном идут очаговые бои, применяются диверсионные группы, артиллерийские средства, частично авиация", - отметил Ованнисян.
Он добавил, что азербайджанские ВС понесли большие потери в военной техники, первоначальная мощь их "кулака" сломлена.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.