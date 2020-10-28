Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе
20:14 28.10.2020 (обновлено: 20:31 28.10.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.
"В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности", - отмечается в сообщении.
Стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ. Кроме того, были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.
Отмечается, что министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
"Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.