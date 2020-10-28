https://ria.ru/20201028/karabakh-1581992621.html

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе

Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T20:14

2020-10-28T20:14

2020-10-28T20:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

жан-ив ле дриан

нагорный карабах

сергей лавров

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Главы МИД России и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств."В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности", - отмечается в сообщении.Стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Кроме того, были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации."<a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Лавров </a>и <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank">Ле Дриан</a> особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий", - добавили в МИД РФ.Отмечается, что министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня."Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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россия

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, сергей лавров, франция, азербайджан, армения, в мире