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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581992621.html
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе
Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T20:14
2020-10-28T20:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
жан-ив ле дриан
нагорный карабах
сергей лавров
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Главы МИД России и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств."В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности", - отмечается в сообщении.Стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Кроме того, были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации."<a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Лавров </a>и <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank">Ле Дриан</a> особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий", - добавили в МИД РФ.Отмечается, что министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня."Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
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россия
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
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россия, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, сергей лавров, франция, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе

20:14 28.10.2020 (обновлено: 20:31 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.
"В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности", - отмечается в сообщении.
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Стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ. Кроме того, были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.
"Лавров и Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий", - добавили в МИД РФ.
Отмечается, что министры также рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
"Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии", - говорится в сообщении.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияЖан-Ив Ле ДрианНагорный КарабахСергей ЛавровФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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