https://ria.ru/20201028/karabakh-1581982995.html

Карабах заявил об уничтожении огневых точек на территории Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в среду о подавлении огневых точек вооруженных сил Азербайджана в глубине его территории. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:00

2020-10-28T19:00

2020-10-28T19:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила в среду о подавлении огневых точек вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в глубине его территории.Согласно сообщению, размещенному на странице карабахской армии в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, днем в среду Азербайджан продолжал обстреливать населенные пункты НКР. Так, города Шуши и <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a> подверглись ударам из РСЗО "Смерч". В результате был сильно разрушен столичный роддом и гражданская инфраструктура двух городов, один мирный житель погиб, есть раненые."В результате соразмерных действий Армии обороны огневые точки, находившиеся в глубине территории противника, подавлены. Министерство обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) призывает противника придерживаться достигнутых договоренностей о гуманитарном перемирии, иначе соразмерный ответ не заставит себя долго ждать", - говорится в заявлении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

Иван Медведев настолько глубоко, что города с мирными жителями 24

За Правду Точно, "огневые точки" уничтожили в г. Барде, в результате погибли 21 человек, больше 50 ранены. 24

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире