Карабах заявил об уничтожении огневых точек на территории Азербайджана
19:00 28.10.2020 (обновлено: 19:54 28.10.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
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ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в среду о подавлении огневых точек вооруженных сил Азербайджана в глубине его территории.
Согласно сообщению, размещенному на странице карабахской армии в Facebook, днем в среду Азербайджан продолжал обстреливать населенные пункты НКР. Так, города Шуши и Степанакерт подверглись ударам из РСЗО "Смерч". В результате был сильно разрушен столичный роддом и гражданская инфраструктура двух городов, один мирный житель погиб, есть раненые.
"В результате соразмерных действий Армии обороны огневые точки, находившиеся в глубине территории противника, подавлены. Министерство обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) призывает противника придерживаться достигнутых договоренностей о гуманитарном перемирии, иначе соразмерный ответ не заставит себя долго ждать", - говорится в заявлении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.