Армения подчеркнула роль России в усилиях по прекращению боев в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный человек на месте удара по зданию родильного дома в Степанакерте
ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил РИА Новости об особой роли России в усилиях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, как государства, имеющего исключительные интересы и заинтересованного в мире и стабильности на Южном Кавказе.
"Министерство обороны Армении высоко ценит усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на прекращение боевых действий в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.). В этой связи мы подчеркиваем особую роль Российской Федерации, как имеющего исключительные интересы и рычаги влияния в данном вопросе государства, заинтересованного в мире и стабильности на Южном Кавказе", - заявил Тоноян.
По его словам, ход боевых действий, "развязанных Азербайджаном против Арцаха, подтверждает позицию Армении и всего международного сообщества (за единичными исключениями) о том, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения".
"Армянская сторона по-прежнему видит решение вопроса исключительно путем мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в составе Российской Федерации, США и Франции. Тем не менее, если попытки разрешения конфликта военным путем продолжатся, то проливающий кровь понесет и политическую, и моральную ответственность", - предупредил Тоноян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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