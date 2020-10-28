https://ria.ru/20201028/karabakh-1581973726.html

Армения подчеркнула роль России в усилиях по прекращению боев в Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил РИА Новости об особой роли России в усилиях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, как государства,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:03

2020-10-28T18:03

2020-10-28T18:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

давид тоноян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Давид Тоноян заявил РИА Новости об особой роли России в усилиях по прекращению боевых действий в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, как государства, имеющего исключительные интересы и заинтересованного в мире и стабильности на Южном Кавказе.По его словам, ход боевых действий, "развязанных Азербайджаном против Арцаха, подтверждает позицию Армении и всего международного сообщества (за единичными исключениями) о том, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения"."Армянская сторона по-прежнему видит решение вопроса исключительно путем мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в составе Российской Федерации, США и Франции. Тем не менее, если попытки разрешения конфликта военным путем продолжатся, то проливающий кровь понесет и политическую, и моральную ответственность", - предупредил Тоноян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

ludmila Yureva Армения всячески старается вызвать жалость у России и дождаться помощи, а мы молчим. 11

Мёбиус И Сыновья Вроде министр обороны, но давить на жалость - это край 10

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-28T18:03 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, давид тоноян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире