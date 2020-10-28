https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан

Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. С тех пор бои и обстрелы не... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:05

2020-10-28T14:05

2020-10-28T14:05

инфографика

региональные конфликты

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. С тех пор бои и обстрелы не прекращаются, несмотря на три объявления о прекращении огня. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие территории заняла азербайджанская армия по данным каждой из сторон.

niko 93 Ормяне 29 дней упирались, что Азербайджан не продвинулся ни на метр, а на 30 взяли и признали 90% объявляннено Азербайджаном. Не понимаю, как после этого армяне все еще могут верить сказкам Шушан о том, что Армения до сих пор потеряла только 1000) 34

Ася Миронова Взяли более чем показанно! 32

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, региональные конфликты, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире