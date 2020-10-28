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Инфографика
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. С тех пор бои и обстрелы не... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:05
2020-10-28T14:05
инфографика
региональные конфликты
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. С тех пор бои и обстрелы не прекращаются, несмотря на три объявления о прекращении огня. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие территории заняла азербайджанская армия по данным каждой из сторон.
Ормяне 29 дней упирались, что Азербайджан не продвинулся ни на метр, а на 30 взяли и признали 90% объявляннено Азербайджаном. Не понимаю, как после этого армяне все еще могут верить сказкам Шушан о том, что Армения до сих пор потеряла только 1000)
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Взяли более чем показанно!
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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инфографика, региональные конфликты, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан

14:05 28.10.2020
 
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе резко ухудшилась 27 сентября — произошла крупнейшая с 2016 года эскалация конфликта. С тех пор бои и обстрелы не прекращаются, несмотря на три объявления о прекращении огня. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие территории заняла азербайджанская армия по данным каждой из сторон.
 
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ИнфографикаРегиональные конфликтыНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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