https://ria.ru/20201028/karabakh-1581906510.html

Опубликовано исследование об освещении в СМИ ситуации в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе освещается в средствах массовой информации России и США взвешенно, публикации демонстрируют равноудаленный подход, в то время как... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:46

2020-10-28T12:46

2020-10-28T12:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

нагорный карабах

франция

германия

иран

сша

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> освещается в средствах массовой информации <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> взвешенно, публикации демонстрируют равноудаленный подход, в то время как французские издания занимают проармянскую позицию, говорится в исследовании освещения ситуации в Нагорном Карабахе в СМИ, подготовленном для РИА Новости компанией Lexis Nexis.Аналитики рассмотрели сообщения в мировых СМИ, посвященных конфликту в Карабахе за период с 20 сентября по 20 октября. Активнее всего про конфликт пишут в России - более 82 тысяч сообщений за месяц, на втором месте - США (около 27 тысяч), следом идут европейские страны - Великобритания (около 15 тысяч), Германия (порядка 12 900) и Франция (порядка 6 тысяч), шестое место занимает Турция (чуть больше 2,2 тысячи). На последнем месте Казахстан - 145 упоминаний.Авторы исследования пишут, что СМИ РФ "демонстрируют взвешенный равноудаленный подход в отношении сторон конфликта в Карабахе". При этом авторы полагают, что "Кремль до настоящего времени не старался урегулировать многолетнюю проблему вокруг Карабаха, напротив, интересам Москвы в регионе отвечало замороженное состояние этой проблемы".Большинство публикаций (91%) в России нейтральные.В СМИ США, которые наряду с РФ и Францией являются сопредседателями Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a>, конфликт в Нагорном Карабахе не входит в число приоритетных с точки зрения освещения в прессе, где доминирует тема выборов, пандемии, а также ситуация вокруг Судана и Израиля.Тем не менее, большое число зарегистрированных в стране СМИ обеспечило США второе место в условном рейтинге по количеству упоминаний вооруженного конфликта. На долю наиболее рейтинговых изданий страны (СМИ первого ранга по версии LexisNexis) приходится лишь 3% от общего массива."Позиция американской стороны довольно сдержанная. Вашингтон с первых дней конфликта призывал стороны к прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров. Но если Россия при этом продолжает соблюдать равноудаленность, в позиции США ощущается перевес в сторону интересов армянской стороны. При этом равное внимание в СМИ уделяется как страданиям местного населения, так и позиции России и Турции по данному конфликту", - пишут авторы исследования.При этом в американских СМИ можно чаще встретить позитивные для <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> публикации (8%), в то время как позитивных для <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> практически нет. Большинство сообщений про конфликт (порядка 90%) нейтральные.СМИ Франции занимают проармянскую позицию. 42% проанализированных сообщений СМИ содержали критику и негатив в связи с действиями Азербайджана, 58% публикаций можно отнести к нейтральным, критики Армении во французских СМИ практически нет.Азербайджанскую сторону в конфликте поддерживают СМИ <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>, пишут авторы исследования. "Сообщения о жертвах освещаются также с одной стороны (Армения - агрессор)", - говорится в исследовании. Критика Армении содержится в 46% сообщений, в 47% выражается поддержка Азербайджану.СМИ Великобритании и Германии занимают нейтральные позиции. Сдержанная позиция и у СМИ Китая. Большое внимание в сообщениях китайских средств массовой информации уделяется активностям РФ и Турции в отношении конфликта, пишут авторы исследования.<a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> — единственное в мире государство, имеющее границы со всеми тремя сторонами карабахского конфликта — Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом. "Правительство Ирана заявило о своей готовности стать посредником в урегулировании военного конфликта в Карабахе. Прежде всего, в Иране стремятся не допустить того, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перекинулся и на иранское общество. Сейчас азербайджанцы являются одним из самых влиятельных нацменьшинств в Иране", - говорится в исследовании.Большинство публикаций в иранских СМИ также нейтральные, критика Азербайджана встречается в 8%, и в 9% - критика Армении.Ряд израильских СМИ пишут, что страна не может быть нейтральным наблюдателем в конфликте в Карабахе, потому что является стратегическим союзником Азербайджана. Другие СМИ, отмечают авторы исследования, обращают внимание на то, что хотя Израиль имеет связи и с Ереваном, и с Баку, до 40% нефти <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израиль</a> получает из Азербайджана, что делает связи с этой страной очень важными. Таким образом, в израильских СМИ чаще встречается критика в адрес Армении - 34% против 4% негатива в адрес Азербайджана. Нейтральными являются 62-63% публикаций.На постсоветском пространстве за мирное урегулирование последовательно выступает Казахстан. Большинство публикаций нейтральные. СМИ Грузии одинаково критикуют как Армению, так и Азербайджан (по 8%), однако большинство сообщений (84%) нейтральные.СМИ <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> после эскалации конфликта заняли сторону Баку. "Позиция Киева объясняется не только чувством солидарности, но и тесным характером украино-турецких отношений. Также в украинских СМИ активно проводятся параллели между Карабахом и Донбассом", - пишут авторы исследования. В украинских публикациях в 30% случаев встречается негатив в адрес Армении, и примерно столько же - 31% - поддержка Азербайджану.

1

россия

нагорный карабах

франция

германия

иран

сша

азербайджан

армения

грузия

израиль

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорный карабах, франция, германия, иран, сша, азербайджан, армения, грузия, израиль, украина, в мире