https://ria.ru/20201028/karabakh-1581878700.html

Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 69, заявили в Баку

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 69 мирных граждан, 322 ранены, свыше 2,3 тысячи домов пришли в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:20

2020-10-28T10:20

2020-10-28T10:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

в мире

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<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 69 мирных граждан, 322 ранены, свыше 2,3 тысячи домов пришли в непригодное для жилья состояние.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581876831.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура азербайджана, в мире