Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581878700.html
Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 69, заявили в Баку
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 69 мирных граждан, 322 ранены, свыше 2,3 тысячи домов пришли в... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:20
2020-10-28T10:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581604964_0:98:3072:1826_1400x0_80_0_0_2e1d770f16c6ff456f00c576f8710be9.jpg
<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 69 мирных граждан, 322 ранены, свыше 2,3 тысячи домов пришли в непригодное для жилья состояние.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581876831.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581604964_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_fd5b9c2adddaf2362ce4448de2abfaef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генпрокуратура азербайджана, в мире

Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 69, заявили в Баку

10:20 28.10.2020 (обновлено: 10:23 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 69 мирных граждан, 322 ранены, свыше 2,3 тысячи домов пришли в непригодное для жилья состояние.
"Погибли 69 человек, ранены 322. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние - 2338, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 92. Число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние - 415", - заявили в пресс-службе ведомства.
Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

Местные жители приготовили кровати для ночевки в подвале одного из домов города Шуши
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

Последствия обстрелов на улице в городе Шуши
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

Мужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В городе вновь звучат взрывы.

Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

Местные жители в подвале одного из домов города Мартуни
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Мартуни повреждены жилые дома.

Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

Житель в окне жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

Пострадавший в результате ракетного обстрела в больнице города Гянджа
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

Местные жители встречаются в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

Дом в Мартакерте, покинутый местными жителями из-за обстрелов города
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

Здание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 10:10Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил обстреле азербайджанскими силами города Шуши
 
Обсудить1
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния