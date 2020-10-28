https://ria.ru/20201028/karabakh-1581870369.html

Карабах заявил о локальных боях на передовой

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:13

2020-10-28T09:13

2020-10-28T11:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой.Там также указано, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной. "Вечером противник продолжил обстрел населенных пунктов, в частности Мартуни, сел Аскеранского района", — добавляется в сообщении.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в атаках по нескольким направлениям."С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. <...> Противник также обстрелял территорию Агджабединского района", — рассказали в пресс-службе военного ведомства.В Армении это опровергли. "Это дешевая дезинформация", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян. При этом в Ереване сообщили об уничтожении азербайджанского беспилотника.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

Фиг Вам не могу понятьчто делает армянская армия на территории Азербайджана????? кто нибудь объяснит??????есть границы значит это вторжение, с этого делаем вывод мы правы , что бомбим и гоним 22

sabina kazimova вы абсолютно правы Удивительно то что еще некоторые находят этому оправдание Знаете ли там жили и армяне Ну и что на территории любой страны живут разные национальности теперь во всех государствах должны создаваться новые государства внутри государств или присоединяться к другому государству? 11

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Техника ВС Армении, оставленная в ходе боев. Кадры Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана публикует видео техники и боеприпасов ВС Армении, оставленных в ходе боев на Губадлинском направлении. 2020-10-28T09:13 true PT0M44S

Уничтожение беспилотника ВС Азербайджана. Кадры Минобороны Армении Минобороны Армении опубликовало новое видео уничтожения беспилотника ВС Азербайджана 2020-10-28T09:13 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире