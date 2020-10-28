https://ria.ru/20201028/karabakh-1581870369.html
Карабах заявил о локальных боях на передовой
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:13
2020-10-28T09:13
2020-10-28T11:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580451941_0:0:2980:1677_1400x0_80_0_0_2de9f65613c777b5d2afa6da4cf217da.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой.Там также указано, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной. "Вечером противник продолжил обстрел населенных пунктов, в частности Мартуни, сел Аскеранского района", — добавляется в сообщении.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в атаках по нескольким направлениям."С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. <...> Противник также обстрелял территорию Агджабединского района", — рассказали в пресс-службе военного ведомства.В Армении это опровергли. "Это дешевая дезинформация", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян. При этом в Ереване сообщили об уничтожении азербайджанского беспилотника.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Фиг Вам
не могу понятьчто делает армянская армия на территории Азербайджана????? кто нибудь объяснит??????есть границы значит это вторжение, с этого делаем вывод мы правы , что бомбим и гоним
22
sabina kazimova
вы абсолютно правы Удивительно то что еще некоторые находят этому оправдание Знаете ли там жили и армяне Ну и что на территории любой страны живут разные национальности теперь во всех государствах должны создаваться новые государства внутри государств или присоединяться к другому государству?
11
6
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Техника ВС Армении, оставленная в ходе боев. Кадры Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана публикует видео техники и боеприпасов ВС Армении, оставленных в ходе боев на Губадлинском направлении.
2020-10-28T09:13
true
PT0M44S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580451941_34:0:2765:2048_1400x0_80_0_0_34b8c02e0237ced074810ff471b10104.jpg
Уничтожение беспилотника ВС Азербайджана. Кадры Минобороны Армении
Минобороны Армении опубликовало новое видео уничтожения беспилотника ВС Азербайджана
2020-10-28T09:13
true
PT0M16S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой.
"Подразделения Армии обороны продолжают операции по ликвидации диверсионных групп противника", — говорится в посте на странице карабахской армии в фейсбуке.
Там также указано, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной. "Вечером противник продолжил обстрел населенных пунктов, в частности Мартуни, сел Аскеранского района", — добавляется в сообщении.
Ранее Баку
обвинил Ереван
в атаках по нескольким направлениям.
"С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. <...> Противник также обстрелял территорию Агджабединского района", — рассказали в пресс-службе военного ведомства.
В Армении это опровергли. "Это дешевая дезинформация", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян. При этом в Ереване сообщили об уничтожении азербайджанского беспилотника.
Ситуация в Карабахе
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан
активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения
входит в ОДКБ
.
Девятого октября в Москве
прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США
, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.