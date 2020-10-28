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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581870369.html
Карабах заявил о локальных боях на передовой
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:13
2020-10-28T11:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой.Там также указано, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной. "Вечером противник продолжил обстрел населенных пунктов, в частности Мартуни, сел Аскеранского района", — добавляется в сообщении.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в атаках по нескольким направлениям."С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. &lt;...&gt; Противник также обстрелял территорию Агджабединского района", — рассказали в пресс-службе военного ведомства.В Армении это опровергли. "Это дешевая дезинформация", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян. При этом в Ереване сообщили об уничтожении азербайджанского беспилотника.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
не могу понятьчто делает армянская армия на территории Азербайджана????? кто нибудь объяснит??????есть границы значит это вторжение, с этого делаем вывод мы правы , что бомбим и гоним
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вы абсолютно правы Удивительно то что еще некоторые находят этому оправдание Знаете ли там жили и армяне Ну и что на территории любой страны живут разные национальности теперь во всех государствах должны создаваться новые государства внутри государств или присоединяться к другому государству?
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Техника ВС Армении, оставленная в ходе боев. Кадры Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана публикует видео техники и боеприпасов ВС Армении, оставленных в ходе боев на Губадлинском направлении.
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Уничтожение беспилотника ВС Азербайджана. Кадры Минобороны Армении
Минобороны Армении опубликовало новое видео уничтожения беспилотника ВС Азербайджана
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нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Карабах заявил о локальных боях на передовой

09:13 28.10.2020 (обновлено: 11:58 28.10.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на передовой.

"Подразделения Армии обороны продолжают операции по ликвидации диверсионных групп противника", — говорится в посте на странице карабахской армии в фейсбуке.

Там также указано, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной. "Вечером противник продолжил обстрел населенных пунктов, в частности Мартуни, сел Аскеранского района", — добавляется в сообщении.
Ранее Баку обвинил Ереван в атаках по нескольким направлениям.
"С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. <...> Противник также обстрелял территорию Агджабединского района", — рассказали в пресс-службе военного ведомства.
В Армении это опровергли. "Это дешевая дезинформация", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян. При этом в Ереване сообщили об уничтожении азербайджанского беспилотника.

Ситуация в Карабахе

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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