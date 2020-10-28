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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581868480.html
Глава Карабаха присвоил звание "Герой Арцаха" экс-министру обороны
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в среду, что принял решение присвоить высшее звание "Герой Арцаха" раненому... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:58
2020-10-28T09:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в среду, что принял решение присвоить высшее звание "Герой Арцаха" раненому экс-министру обороны НКР Джалалу Арутюняну.Накануне карабахский лидер подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны - командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.По его словам, это, "прежде всего, оценка героической борьбы" Армии обороны Карабаха, которую с первых дней боевых действий ведут как командный состав, так и все подразделения, "демонстрируя высочайший в мире профессионализм и самоотверженность". "Джалал Арутюнян - наш герой, и на его примере мы должны воспитывать поколения", - отметил карабахский лидер.Он сообщил, что по заверениям врачей бывший министр обороны скоро поправится. "Он выздоравливает и скоро присоединится к своим сослуживцам. Убежден, что богатый опыт и знания командира еще долго прослужат нашей Родине", - отметил Арутюнян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
Глава никем не признанного образования присвоил звание "Герой Непонятно какой страны" министру которого уже нет? Прикольно...
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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Глава Карабаха присвоил звание "Герой Арцаха" экс-министру обороны

08:58 28.10.2020 (обновлено: 09:25 28.10.2020)
 
© Фото : Министерство Обороны Руспублики АрцахКомандующий армией НКР Джалал Арутюнян
Командующий армией НКР Джалал Арутюнян - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Министерство Обороны Руспублики Арцах
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ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в среду, что принял решение присвоить высшее звание "Герой Арцаха" раненому экс-министру обороны НКР Джалалу Арутюняну.
Накануне карабахский лидер подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны - командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.

Սիրելի ՛ հայրենակիցներ Այսօր որոշում եմ կայացրել Հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի...

Опубликовано Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Вторник, 27 октября 2020 г.

"Сегодня принял решение присвоить генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну высшее звание "Герой Арцаха" за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), отвагу и личное мужество", - написал президент в Facebook.

По его словам, это, "прежде всего, оценка героической борьбы" Армии обороны Карабаха, которую с первых дней боевых действий ведут как командный состав, так и все подразделения, "демонстрируя высочайший в мире профессионализм и самоотверженность". "Джалал Арутюнян - наш герой, и на его примере мы должны воспитывать поколения", - отметил карабахский лидер.
Он сообщил, что по заверениям врачей бывший министр обороны скоро поправится. "Он выздоравливает и скоро присоединится к своим сослуживцам. Убежден, что богатый опыт и знания командира еще долго прослужат нашей Родине", - отметил Арутюнян.
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Легкий случай". Почему США не удалось помирить Баку и Ереван
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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