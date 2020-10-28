https://ria.ru/20201028/karabakh-1581868480.html

Глава Карабаха присвоил звание "Герой Арцаха" экс-министру обороны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в среду, что принял решение присвоить высшее звание "Герой Арцаха" раненому... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:58

2020-10-28T08:58

2020-10-28T09:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в среду, что принял решение присвоить высшее звание "Герой Арцаха" раненому экс-министру обороны НКР Джалалу Арутюняну.Накануне карабахский лидер подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны - командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.По его словам, это, "прежде всего, оценка героической борьбы" Армии обороны Карабаха, которую с первых дней боевых действий ведут как командный состав, так и все подразделения, "демонстрируя высочайший в мире профессионализм и самоотверженность". "Джалал Арутюнян - наш герой, и на его примере мы должны воспитывать поколения", - отметил карабахский лидер.Он сообщил, что по заверениям врачей бывший министр обороны скоро поправится. "Он выздоравливает и скоро присоединится к своим сослуживцам. Убежден, что богатый опыт и знания командира еще долго прослужат нашей Родине", - отметил Арутюнян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

Ёжик В Тумане Глава никем не признанного образования присвоил звание "Герой Непонятно какой страны" министру которого уже нет? Прикольно... 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире