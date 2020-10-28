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https://ria.ru/20201028/indiya-1581895480.html
Индия продлила запрет на международные полеты до конца ноября
Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на возобновление международных коммерческих авиарейсов до конца ноября. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:57
2020-10-28T12:57
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на возобновление международных коммерческих авиарейсов до конца ноября."Компетентный орган продлил срок действие циркуляра, касающегося регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 30 ноября 2020 года", - говорится в уведомлении.Отмечается, что эти ограничения не касаются международных грузовых перевозок, а также рейсов, получивших специальное разрешение.Регулярное международное пассажирское авиасообщение в Индии приостановлено с 23 марта. Однако с мая индийским авиакомпаниям было разрешено выполнять специальные международные рейсы в рамках миссии "Ванде Бхарат" по возвращению на родину застрявших из-за пандемии коронавируса индийцев и граждан других стран. А с июля этого года – полеты в рамках двусторонних соглашений о "воздушных пузырях". Согласно таким временным соглашениям, авиакомпании двух стран могут выполнять некоторое количество международных рейсов и с ограничениями перевозить определенные категории пассажиров. Индия заключила такие пакты с 18 странами.Ранее власти Индии на фоне уменьшения числа случаев коронавируса в стране разрешили въезд всем категориям пассажиров, за исключением туристов.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.
https://ria.ru/20190120/1549492086.html
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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самолеты, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, индия

Индия продлила запрет на международные полеты до конца ноября

12:57 28.10.2020
 
CC0 / SuzyT / Тадж-Махал в городе Агра
Тадж-Махал в городе Агра - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
CC0 / SuzyT /
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на возобновление международных коммерческих авиарейсов до конца ноября.
"Компетентный орган продлил срок действие циркуляра, касающегося регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 30 ноября 2020 года", - говорится в уведомлении.
Отмечается, что эти ограничения не касаются международных грузовых перевозок, а также рейсов, получивших специальное разрешение.
Регулярное международное пассажирское авиасообщение в Индии приостановлено с 23 марта. Однако с мая индийским авиакомпаниям было разрешено выполнять специальные международные рейсы в рамках миссии "Ванде Бхарат" по возвращению на родину застрявших из-за пандемии коронавируса индийцев и граждан других стран. А с июля этого года – полеты в рамках двусторонних соглашений о "воздушных пузырях". Согласно таким временным соглашениям, авиакомпании двух стран могут выполнять некоторое количество международных рейсов и с ограничениями перевозить определенные категории пассажиров. Индия заключила такие пакты с 18 странами.
Ранее власти Индии на фоне уменьшения числа случаев коронавируса в стране разрешили въезд всем категориям пассажиров, за исключением туристов.
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