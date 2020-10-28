https://ria.ru/20201028/indiya-1581895480.html

Индия продлила запрет на международные полеты до конца ноября

Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на возобновление международных коммерческих авиарейсов до конца ноября. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:57

2020-10-28T12:57

2020-10-28T12:57

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на возобновление международных коммерческих авиарейсов до конца ноября."Компетентный орган продлил срок действие циркуляра, касающегося регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 30 ноября 2020 года", - говорится в уведомлении.Отмечается, что эти ограничения не касаются международных грузовых перевозок, а также рейсов, получивших специальное разрешение.Регулярное международное пассажирское авиасообщение в Индии приостановлено с 23 марта. Однако с мая индийским авиакомпаниям было разрешено выполнять специальные международные рейсы в рамках миссии "Ванде Бхарат" по возвращению на родину застрявших из-за пандемии коронавируса индийцев и граждан других стран. А с июля этого года – полеты в рамках двусторонних соглашений о "воздушных пузырях". Согласно таким временным соглашениям, авиакомпании двух стран могут выполнять некоторое количество международных рейсов и с ограничениями перевозить определенные категории пассажиров. Индия заключила такие пакты с 18 странами.Ранее власти Индии на фоне уменьшения числа случаев коронавируса в стране разрешили въезд всем категориям пассажиров, за исключением туристов.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.

https://ria.ru/20190120/1549492086.html

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, индия