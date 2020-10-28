https://ria.ru/20201028/gripp-1581854602.html
Вирусолог заявил о возможности гриппа "накладываться" на коронавирус
На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19. Почему его РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:10
2020-10-28T02:10
2020-10-28T04:30
распространение нового коронавируса
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19. Почему его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201028/gripp-1581766802.html" target="_blank">радио Sputnik</a> академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a>.Опасаться гриппа, возможно, стоит даже больше, чем коронавируса, считает Виталий Зверев. Он никуда не исчез, и подъем заболеваемости обязательно будет. Единственное, что от гриппа есть надежная прививка. Правда, прививаться нужно каждый год – и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета, объяснил Зверев.Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе, отметил академик.Но в отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно, добавил академик."Грипп протекает всегда с симптомами, про бессимптомный грипп я не слышал. Кода ковид протекает легко, люди это не чувствуют и заражают других в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжелое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле. Так что ковидом один человек может заразить гораздо больше людей, чем больной гриппом", – продолжил Зверев.Вирусолог уверен, что среди смертей от ковида были случаи, осложненные гриппом.Сейчас страны "разобщены", границы закрыты, и эпидемия будет медленнее развиваться, заключил собеседник радио.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/preparaty-1581772298.html
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
Юрий Кононов
все мы умрём!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, общество
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости
. На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19. Почему его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, рассказал в интервью радио Sputnik
академик РАН
, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев
.
Опасаться гриппа, возможно, стоит даже больше, чем коронавируса, считает Виталий Зверев. Он никуда не исчез, и подъем заболеваемости обязательно будет. Единственное, что от гриппа есть надежная прививка. Правда, прививаться нужно каждый год – и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета, объяснил Зверев.
Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе, отметил академик.
"В Америке во время обычного гриппа, в период подъема заболеваемости, умирает до 30-40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек", – сказал Зверев.
Но в отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно, добавил академик.
"Грипп протекает всегда с симптомами, про бессимптомный грипп я не слышал. Кода ковид протекает легко, люди это не чувствуют и заражают других в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжелое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле. Так что ковидом один человек может заразить гораздо больше людей, чем больной гриппом", – продолжил Зверев.
Вирусолог уверен, что среди смертей от ковида были случаи, осложненные гриппом.
"Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус. Я думаю, его будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад. Обычно он идет с востока", – считает Зверев.
Сейчас страны "разобщены", границы закрыты, и эпидемия будет медленнее развиваться, заключил собеседник радио.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.