https://ria.ru/20201028/gripp-1581854602.html

Вирусолог заявил о возможности гриппа "накладываться" на коронавирус

На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19. Почему его РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T02:10

2020-10-28T02:10

2020-10-28T04:30

распространение нового коронавируса

виталий зверев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/43/1560184361_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_a11a02a8f65e64305a87ffd3e376bc38.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19. Почему его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201028/gripp-1581766802.html" target="_blank">радио Sputnik</a> академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a>.Опасаться гриппа, возможно, стоит даже больше, чем коронавируса, считает Виталий Зверев. Он никуда не исчез, и подъем заболеваемости обязательно будет. Единственное, что от гриппа есть надежная прививка. Правда, прививаться нужно каждый год – и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета, объяснил Зверев.Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе, отметил академик.Но в отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно, добавил академик."Грипп протекает всегда с симптомами, про бессимптомный грипп я не слышал. Кода ковид протекает легко, люди это не чувствуют и заражают других в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжелое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле. Так что ковидом один человек может заразить гораздо больше людей, чем больной гриппом", – продолжил Зверев.Вирусолог уверен, что среди смертей от ковида были случаи, осложненные гриппом.Сейчас страны "разобщены", границы закрыты, и эпидемия будет медленнее развиваться, заключил собеседник радио.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/preparaty-1581772298.html

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

Юрий Кононов все мы умрём! 12

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, общество