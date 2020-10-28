https://ria.ru/20201028/erdogan-1581919748.html

Эрдоган обвинил Россию в "нападении" на лагерь оппозиции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:47

2020-10-28T13:47

2020-10-28T14:20

война в сирии

россия

владимир путин

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>АНКАРА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджеп Тайип Эрдоган</a> обвинил Россию в нападении на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.Как сообщали сирийские СМИ, при ударе по тренировочному лагерю террористической группировки в Джабаль Дувейля, близ города Харем недалеко от границы Турции, погибли более 40 боевиков, не менее 60 получили ранения.Идлиб остается единственным регионом <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, значительную часть которого по-прежнему контролируют бандформирования. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях. В провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с российско-турецкими договоренностями военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html

Степан Краснов Наши там на днях накрыли боевиков. Погибло более ста человек, включая турецких инструкторов. По информации сирийских военных. Наши молчат. Они все под крылом Турции. Это им ответка за то, что они в Карабах бармалеев своих отправляют. 422

Георг Горецки Самая большая опасность в том, что эти террористы Эрдогана могут в Россию проникнуть из Азербайджана. Лучше их уничтожать в Сирии и Азербайджане, чем ловить в России. 361

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире