https://ria.ru/20201028/egipet-1581803576.html

Как попасть в Египет: почему российских туристов там мало

В Хургаде готовят торжественную встречу первой группы российских туристов. Но операторы, которые начали продавать путевки с перелетом через Анталью, отказались... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:06

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<strong>МОСКВА, 28 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Светлана Баева. </strong>В Хургаде <a href="https://ria.ru/20201026/egipet-1581555844.html" target="_blank">готовят</a> торжественную встречу первой группы российских туристов. Но операторы, которые начали продавать путевки с перелетом через Анталью, <a href="https://ria.ru/20201026/egipet-1581556174.html" target="_blank">отказались</a> от своих планов — в Ростуризме <a href="https://tourism.gov.ru/announcement/16943/" target="_blank">сообщили</a>, что организация путешествий незаконна, можно только через Каир. О том, что предлагают компании клиентам, как попасть на египетское побережье Красного моря и стоит ли это делать, — в материале РИА Новости.Полмиллиона на билетыВ агентствах, где сотрудники общаются напрямую с туристами, говорят: спрос на Египет огромный, но перелеты через Каир — далеко не самый удобный вариант."Только из Ростова-на-Дону можно отправлять как минимум семь-восемь рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из Москвы — любую цифру назовите: 70-80 рейсов в неделю будут востребованы, — рассказывает директор сети турагентств Алексан Мкртчян. — Но аэропорты там не сертифицированы для приема российской авиации".Он приводит пример путешествия из Самары. "Перелет в Москву — около двух часов, потом, предположим, три на пересадку, еще четыре до Каира, а дальше — трансфер шесть-восемь часов. Естественно, такие программы не пользуются спросом".При этом, по его словам, зимой альтернативы бюджетному Египту нет, тем более что большинство направлений закрыты. В Турции сезон заканчивается, на курортах Черного моря купаться уже нельзя. "В ОАЭ на Новый год только билет туда-обратно стоит 120 тысяч рублей в экономклассе, — разводит руками Мкртчян. — А если летит семья — мама, папа и двое детей — полмиллиона уйдет на дорогу".В Египет через третьи страныТуры с перевозкой на египетские курорты через третьи страны у операторов были, но после заявления Ростуризма их убрали. Как <a href="https://ria.ru/20201026/egipet-1581556174.html" target="_blank">сказала</a> исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, "если клиенты уже приобрели путевку, деньги им вернут в полном объеме". Такие предложения, отмечает она, начали поступать совсем недавно, поэтому массовых продаж пока не было.У россиян остается несколько возможностей. Первая — организовать путешествие самостоятельно. Но это недешево.Глава пресс-службы сервиса для покупки авиабилетов онлайн Григорий Луговой пояснил, что стоимость авиабилетов из Москвы в Каир на ноябрь начинается от 28 773 рублей туда-обратно. "С одной пересадкой из Москвы в Хургаду и обратно можно улететь, заплатив 40 772 рубля, в Шарм-эш-Шейх — 24 344. В прошлом году средний чек туда-обратно с вылетом в октябре-ноябре составлял 34 737 рублей, в этом — 40 608 рублей, то есть перевозка подорожала на 16 процентов".Сейчас, добавил Луговой, авиабилеты в Египет спрашивают редко: "можно сказать, единичные случаи".На курорты на автобусеЛучше обстоят дела с продажей путевок на базе регулярной перевозки в Каир. Спрос стабильный, но и там речь, скорее, о десятках путешественников, а не о сотнях. "В состав тура входит и групповой трансфер, — говорит Елизавета Тимошенко, PR- и SMM-директор крупного оператора. — В зависимости от числа туристов на конкретном рейсе это либо микроавтобус вместимостью до шести человек, либо автобус до десяти пассажиров, либо большой автобус — до 25 человек".В каждом транспортном средстве соблюдается социальная дистанция, на протяжении всего пути надо носить средства индивидуальной защиты. Поездка до Хургады — шесть часов (плюс-минус час), до Шарм-эш-Шейха чуть дольше из-за постов досмотра багажа и проверки документов.По словам эксперта, оба курорта популярны одинаково. Гостиницы привлекают отдыхающих скидками, а также предлагают компенсацию стоимости ПЦР-теста в размере 15 долларов на туриста старше семи лет. Стоимость путевок с проживанием в отеле категории "четыре звезды" на "все включено" длительностью семь ночей в бархатный сезон 2020-го начинается от 93 890 рублей на двоих.В Хургаду и Шарм через санаторийЕще один способ попасть в Египет — через Белоруссию. Туры предлагают местные компании, которые, естественно, не подотчетны Ростуризму. "Добраться можно через Минск, Гомель, Витебск, Могилев. Нельзя сказать, что спрос массовый, но он есть", — рассказывает коммерческий директор белорусской туркомпании Юрий Сурков. И уточняет, что такие поездки не обязательно дешевле, чем путевки с трансфером из Каира, а по количеству неудобств "то на то и выходит".При этом, по его словам, белорусы в Египет летят активно, на ближайшие даты на чартерах мест нет, только на начало ноября.Впрочем, сейчас не лучшее время для поездок в Белоруссию. В местных компаниях отмечают: россиянам для выезда в соседнюю страну необходимо обоснование — уход за родственником, обучение, работа, лечение. Помимо тура в Египет, фирмы предлагают еще и ваучер в санаторий. Если предстоит хоть и двухдневное, но лечение, в России нужно сдать тест на коронавирус. Без него в Белоруссию пускают только транзитных путешественников, которые остаются в стране меньше чем на 24 часа. А потом понадобится еще анализ — для Египта. Но он входит в стоимость турпакета.Экскурсий много, но шведский стол с ограничениямиВ Египте сейчас клиентам предлагают разнообразные экскурсионные программы, все в штатном режиме.Главное неудобство, пожалуй, питание в отелях: как и в Турции, шведский стол с ограничениями. Блюда от гостей отделяют прозрачные экраны, сотрудники сами накладывают порции. Носить маски на пляже не нужно, а вот в ресторанах они необходимы, естественно, не во время еды.Все активные развлечения остались. Единственный момент — постоянно проводят дезинфекцию шезлонгов и общественных зон.

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https://ria.ru/20201026/egipet-1581556174.html

https://ria.ru/20201001/egipet-1578039147.html

https://ria.ru/20201006/egipet-1578472925.html

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

https://ria.ru/20200930/egipet-1578006530.html

каир (город)

анталья (провинция)

хургада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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