https://ria.ru/20201026/egipet-1581556174.html

Туроператоры отказались продавать путевки на курорты Египта

Российские туроператоры, которые на прошлой неделе выставили предложения по турам на курорты Египта со стыковками в Каире и других странах, после разъяснений... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:54

2020-10-26T12:54

2020-10-26T12:54

египет

туризм

туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хургада

шарм-эш-шейх

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

стамбул

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Российские туроператоры, которые на прошлой неделе выставили предложения по турам на курорты Египта со стыковками в Каире и других странах, после разъяснений Ростуризма немедленно отозвали свои предложения, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ростуризм 22 октября напомнил, что формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в города Египта, кроме Каира, считаются противоправными, так как они могут представлять угрозу жизни и здоровью российских туристов.Ломидзе подтвердила, что недавно российские туроператоры начали предлагать путевки на курорты Красного моря на стыковочных рейсах. Это могли быть варианты с пересадкой в Каире, Стамбуле и других аэропортах. Но после того как Федеральное агентство по туризму напомнило о противоправности реализации туров, включающих авиаперелеты на курорты Египта, туроператоры сняли свои предложения, сказала она."Резонно предположить, что в случае, если какие-то туристы уже успели приобрести путевку на курорты Египта, то деньги им будут полностью возвращены. Однако такие предложения начали поступать от бизнеса совсем недавно, буквально в течение прошлой недели, поэтому массовых продаж еще быть не могло", — уточнила Ломидзе.При этом она обратила внимание на то, что возможность добраться до Шарм-эш-Шейха или Хургады из Каира наземным транспортом остается, так как по этому варианту транспортировки российских путешественников предупреждений ведомства не выходило.

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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