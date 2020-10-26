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Туризм
https://ria.ru/20201026/egipet-1581556174.html
Туроператоры отказались продавать путевки на курорты Египта
Российские туроператоры, которые на прошлой неделе выставили предложения по турам на курорты Египта со стыковками в Каире и других странах, после разъяснений... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:54
2020-10-26T12:54
египет
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
стамбул
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Российские туроператоры, которые на прошлой неделе выставили предложения по турам на курорты Египта со стыковками в Каире и других странах, после разъяснений Ростуризма немедленно отозвали свои предложения, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ростуризм 22 октября напомнил, что формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в города Египта, кроме Каира, считаются противоправными, так как они могут представлять угрозу жизни и здоровью российских туристов.Ломидзе подтвердила, что недавно российские туроператоры начали предлагать путевки на курорты Красного моря на стыковочных рейсах. Это могли быть варианты с пересадкой в Каире, Стамбуле и других аэропортах. Но после того как Федеральное агентство по туризму напомнило о противоправности реализации туров, включающих авиаперелеты на курорты Египта, туроператоры сняли свои предложения, сказала она."Резонно предположить, что в случае, если какие-то туристы уже успели приобрести путевку на курорты Египта, то деньги им будут полностью возвращены. Однако такие предложения начали поступать от бизнеса совсем недавно, буквально в течение прошлой недели, поэтому массовых продаж еще быть не могло", — уточнила Ломидзе.При этом она обратила внимание на то, что возможность добраться до Шарм-эш-Шейха или Хургады из Каира наземным транспортом остается, так как по этому варианту транспортировки российских путешественников предупреждений ведомства не выходило.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
египет
хургада
шарм-эш-шейх
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египет, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство по туризму (ростуризм), стамбул

Туроператоры отказались продавать путевки на курорты Египта

12:54 26.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Косарева Пляж в Хургаде, Египет
Пляж в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Мария Косарева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские туроператоры, которые на прошлой неделе выставили предложения по турам на курорты Египта со стыковками в Каире и других странах, после разъяснений Ростуризма немедленно отозвали свои предложения, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ростуризм 22 октября напомнил, что формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в города Египта, кроме Каира, считаются противоправными, так как они могут представлять угрозу жизни и здоровью российских туристов.
Ломидзе подтвердила, что недавно российские туроператоры начали предлагать путевки на курорты Красного моря на стыковочных рейсах. Это могли быть варианты с пересадкой в Каире, Стамбуле и других аэропортах. Но после того как Федеральное агентство по туризму напомнило о противоправности реализации туров, включающих авиаперелеты на курорты Египта, туроператоры сняли свои предложения, сказала она.
"Резонно предположить, что в случае, если какие-то туристы уже успели приобрести путевку на курорты Египта, то деньги им будут полностью возвращены. Однако такие предложения начали поступать от бизнеса совсем недавно, буквально в течение прошлой недели, поэтому массовых продаж еще быть не могло", — уточнила Ломидзе.
При этом она обратила внимание на то, что возможность добраться до Шарм-эш-Шейха или Хургады из Каира наземным транспортом остается, так как по этому варианту транспортировки российских путешественников предупреждений ведомства не выходило.
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ТуризмЕгипетТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Стамбул
 
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