https://ria.ru/20201026/egipet-1581555844.html

Хургада ждет первую группу гостей из России, но Ростуризм против

Международный аэропорт Хургады ожидает первый непрямой туристический рейс из России в четверг, 29 октября, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:48

2020-10-26T12:48

2020-10-26T12:48

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Международный аэропорт Хургады ожидает первый непрямой туристический рейс из России в четверг, 29 октября, <a href="https://egyptindependent.com/hurghada-receives-its-first-indirect-russian-tourist-flight-since-lockdown-on-thursday/" target="_blank">сообщает</a> Egypt Independent. Планируется, что россияне прилетят на египетский курорт через аэропорт турецкой Антальи. По данным издания, рейсы будут выполняться из восьми российских городов: Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ростова, Новосибирска и Красноярска. Первый борт с туристами прилетит 29 октября, а начиная со 2 ноября ожидается по три рейса в день.По словам Самеха Салема, директора филиала одной из крупных российских туристических компаний в Хургаде, первый самолет привезет 220 гостей. Им будет организована торжественная встреча, но с соблюдением профилактических мер против коронавируса.Правда, согласно <a href="https://tourism.gov.ru/announcement/16943/" target="_blank">разъяснениям</a> Ростуризма, формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в другие города Египта, кроме Каира, не соответствуют положениям Указа президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". В ведомстве считают, что формирование и продажа таких путешествий может представлять собой угрозу жизни и здоровью туристов, "поскольку не обеспечивают защиту граждан Российской Федерации от возможных преступных и иных противоправных действий".Ростуризм ссылается и на статью "О защите прав потребителей", и на Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, напоминая, что туроператоры, турагенты могут понести административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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