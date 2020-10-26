Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201026/egipet-1581555844.html
Хургада ждет первую группу гостей из России, но Ростуризм против
Международный аэропорт Хургады ожидает первый непрямой туристический рейс из России в четверг, 29 октября, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:48
2020-10-26T12:48
туризм
туризм
туры
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
хургада
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_482b44d9492204978b847a7d7363ccac.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Международный аэропорт Хургады ожидает первый непрямой туристический рейс из России в четверг, 29 октября, <a href="https://egyptindependent.com/hurghada-receives-its-first-indirect-russian-tourist-flight-since-lockdown-on-thursday/" target="_blank">сообщает</a> Egypt Independent. Планируется, что россияне прилетят на египетский курорт через аэропорт турецкой Антальи. По данным издания, рейсы будут выполняться из восьми российских городов: Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ростова, Новосибирска и Красноярска. Первый борт с туристами прилетит 29 октября, а начиная со 2 ноября ожидается по три рейса в день.По словам Самеха Салема, директора филиала одной из крупных российских туристических компаний в Хургаде, первый самолет привезет 220 гостей. Им будет организована торжественная встреча, но с соблюдением профилактических мер против коронавируса.Правда, согласно <a href="https://tourism.gov.ru/announcement/16943/" target="_blank">разъяснениям</a> Ростуризма, формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в другие города Египта, кроме Каира, не соответствуют положениям Указа президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". В ведомстве считают, что формирование и продажа таких путешествий может представлять собой угрозу жизни и здоровью туристов, "поскольку не обеспечивают защиту граждан Российской Федерации от возможных преступных и иных противоправных действий".Ростуризм ссылается и на статью "О защите прав потребителей", и на Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, напоминая, что туроператоры, турагенты могут понести административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
анталья (провинция)
хургада
турция
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_67689e031bc9300c336759d880b84248.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туры, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, хургада, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, египет, отдых

Хургада ждет первую группу гостей из России, но Ростуризм против

12:48 26.10.2020
 
© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / OlegDoroshenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Хургады ожидает первый непрямой туристический рейс из России в четверг, 29 октября, сообщает Egypt Independent.
Планируется, что россияне прилетят на египетский курорт через аэропорт турецкой Антальи. По данным издания, рейсы будут выполняться из восьми российских городов: Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ростова, Новосибирска и Красноярска. Первый борт с туристами прилетит 29 октября, а начиная со 2 ноября ожидается по три рейса в день.
По словам Самеха Салема, директора филиала одной из крупных российских туристических компаний в Хургаде, первый самолет привезет 220 гостей. Им будет организована торжественная встреча, но с соблюдением профилактических мер против коронавируса.
Правда, согласно разъяснениям Ростуризма, формирование и реализация туристских продуктов, включающих воздушную перевозку в другие города Египта, кроме Каира, не соответствуют положениям Указа президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".
В ведомстве считают, что формирование и продажа таких путешествий может представлять собой угрозу жизни и здоровью туристов, "поскольку не обеспечивают защиту граждан Российской Федерации от возможных преступных и иных противоправных действий".
Ростуризм ссылается и на статью "О защите прав потребителей", и на Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, напоминая, что туроператоры, турагенты могут понести административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Женщина делает селфи на выставке в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 08:00Туризм
Что полезно знать туристу. Министр счастья и много слов для финика в ОАЭ
 
ТуризмТуризмТурытуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмХургадаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияЕгипетОтдых
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния