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https://ria.ru/20201028/drsmd-1581977530.html
МИД прокомментировал заявления Германии о ДРСМД
Говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно, никаких подобных действий Москвой не предпринималось, говорится в комментарии департамента информации и РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:25
2020-10-28T18:51
россия
договор о рсмд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно, никаких подобных действий Москвой не предпринималось, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ о высказываниях представителя <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> по тематике РСМД.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в понедельник заявила, что эти сообщения "не новы" и известны Берлину.В МИД РФ указали, что в своих утверждениях Зассе проявила солидарность с ранее высказывавшимися генеральным секретарем НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсем Столтенбергом</a> оценками, что российский мораторий на размещение РСМД наземного базирования якобы не вызывает доверия, поскольку Россия "сама вышла из ДРСМД"."Подобные заявления – типичный пример предвзятой и фактически "рефлекторной" реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учета реального положения дел", - подчеркивается в сообщении.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
https://ria.ru/20201027/drsmd-1581785138.html
https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html
https://ria.ru/20200225/1565195953.html
Ну оно то и понятно, что не каждый РАЗРЫВ ... ВЫХОД)) А может так, РФ не предпринимало никаких действий и это стало ВЫХОДОМ?? )) Так будет КОРРЕКТНО, Мария?? ))
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россия
германия
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россия, договор о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире

МИД прокомментировал заявления Германии о ДРСМД

18:25 28.10.2020 (обновлено: 18:51 28.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно, никаких подобных действий Москвой не предпринималось, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ о высказываниях представителя МИД ФРГ по тематике РСМД.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в понедельник заявила, что эти сообщения "не новы" и известны Берлину.
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В МИД РФ указали, что в своих утверждениях Зассе проявила солидарность с ранее высказывавшимися генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом оценками, что российский мораторий на размещение РСМД наземного базирования якобы не вызывает доверия, поскольку Россия "сама вышла из ДРСМД".

"Считаем важным, прежде всего, указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось. Из Договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил свое действие. Российская Федерация, наоборот, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до самого последнего момента последовательно прилагала усилия по сохранению Договора. Для урегулирования имеющихся встречных претензий мы выдвинули целый ряд инициатив, реализация которых, мы в этом убеждены, позволила бы сохранить Договор", - отметили в МИД РФ.

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"Подобные заявления – типичный пример предвзятой и фактически "рефлекторной" реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учета реального положения дел", - подчеркивается в сообщении.
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
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РоссияДоговор о РСМДМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияВ мире
 
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