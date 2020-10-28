https://ria.ru/20201028/drsmd-1581977530.html

МИД прокомментировал заявления Германии о ДРСМД

Говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно, никаких подобных действий Москвой не предпринималось, говорится в комментарии департамента информации и РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:25

2020-10-28T18:25

2020-10-28T18:51

россия

договор о рсмд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно, никаких подобных действий Москвой не предпринималось, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ о высказываниях представителя <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> по тематике РСМД.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на фоне выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и ракеты 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в понедельник заявила, что эти сообщения "не новы" и известны Берлину.В МИД РФ указали, что в своих утверждениях Зассе проявила солидарность с ранее высказывавшимися генеральным секретарем НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсем Столтенбергом</a> оценками, что российский мораторий на размещение РСМД наземного базирования якобы не вызывает доверия, поскольку Россия "сама вышла из ДРСМД"."Подобные заявления – типичный пример предвзятой и фактически "рефлекторной" реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учета реального положения дел", - подчеркивается в сообщении.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

https://ria.ru/20201027/drsmd-1581785138.html

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html

https://ria.ru/20200225/1565195953.html

Stas Dremov Ну оно то и понятно, что не каждый РАЗРЫВ ... ВЫХОД)) А может так, РФ не предпринимало никаких действий и это стало ВЫХОДОМ?? )) Так будет КОРРЕКТНО, Мария?? )) 14

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире