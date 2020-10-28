https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581905446.html

Жириновский предложил не финансировать выступившие против бюджета партии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать бюджетного финансирования партии, голосующие против принятия проекта бюджета. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:42

2020-10-28T12:42

2020-10-28T12:42

лдпр

кпрф

справедливая россия

госдума рф

единая россия

владимир жириновский

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил лишать бюджетного финансирования партии, голосующие против принятия проекта бюджета.В среду Государственная Дума обсуждает в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> и ЛДПР намерены голосовать за, КПРФ и СР - против."Миллиард придет на счет <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, а бюджет они не принимали. Значит не надо давать этот миллиард. Я не говорю "отдайте ЛДПР". Отдайте детям войны, как они просят, отдайте кому-то еще", - предложил политик.Он отметил, что бюджет является финансовым документом всей страны, а не фракции. По его мнению, в законе о бюджете могут быть недостатки, но страна не может остаться без бюджета."И что, всю страну остановить с 1 января? Нету расходов и нету доходов", - сказал Жириновский.

https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, владимир жириновский, экономика