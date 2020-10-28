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Жириновский предложил не финансировать выступившие против бюджета партии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать бюджетного финансирования партии, голосующие против принятия проекта бюджета. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:42
2020-10-28T12:42
лдпр
кпрф
справедливая россия
госдума рф
единая россия
владимир жириновский
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил лишать бюджетного финансирования партии, голосующие против принятия проекта бюджета.В среду Государственная Дума обсуждает в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> и ЛДПР намерены голосовать за, КПРФ и СР - против."Миллиард придет на счет <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, а бюджет они не принимали. Значит не надо давать этот миллиард. Я не говорю "отдайте ЛДПР". Отдайте детям войны, как они просят, отдайте кому-то еще", - предложил политик.Он отметил, что бюджет является финансовым документом всей страны, а не фракции. По его мнению, в законе о бюджете могут быть недостатки, но страна не может остаться без бюджета."И что, всю страну остановить с 1 января? Нету расходов и нету доходов", - сказал Жириновский.
https://ria.ru/20201026/byudzhet-1581627579.html
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лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, владимир жириновский, экономика

Жириновский предложил не финансировать выступившие против бюджета партии

12:42 28.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать бюджетного финансирования партии, голосующие против принятия проекта бюджета.
В среду Государственная Дума обсуждает в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. ЕР и ЛДПР намерены голосовать за, КПРФ и СР - против.
"Мы проголосуем "за"… Имеют (право) другие фракции не голосовать, но должна быть логика. Если фракция не голосует за бюджет, то в январе из этого бюджета они никакие деньги не получает", - сказал Жириновский на пленарном заседании.
"Миллиард придет на счет КПРФ, а бюджет они не принимали. Значит не надо давать этот миллиард. Я не говорю "отдайте ЛДПР". Отдайте детям войны, как они просят, отдайте кому-то еще", - предложил политик.
Он отметил, что бюджет является финансовым документом всей страны, а не фракции. По его мнению, в законе о бюджете могут быть недостатки, но страна не может остаться без бюджета.
"И что, всю страну остановить с 1 января? Нету расходов и нету доходов", - сказал Жириновский.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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