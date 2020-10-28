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Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета
Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:33
2020-10-28T09:45
россия
справедливая россия
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Фракция "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> рассмотрит проект бюджета на пленарном заседании в среду."Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против бюджета, потому что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшнего дня", - заявил Емельянов.Он отметил, что этот вопрос партия определила для себя как главную задачу этой осенью и последовательно ее добивается."Есть и другие разногласия с правительством по бюджетной политике. Прежде всего, это касается экономической политики, на которой основан бюджет. Мы считаем, что она должна быть скорректирована. Если правительство во главу угла ставит борьбу с инфляцией, то мы считаем, главной задачей экономической политики должен быть экономический рост, основанный на стимулировании потребительского спроса", - добавил Емельянов.В этот трехлетний период прогнозируется рост доходов бюджета в номинальном выражении с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и до 22,263 триллиона в 2023 году. При этом ожидается, что расходы с 21,52 триллиона рублей в 2021 году вырастут до 21,884 триллиона в 2022 году и до 23,671 триллиона рублей в 2023 году. Таким образом, бюджет РФ сформирован с дефицитом, который в 2021 году ожидается на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году - 1% ВВП, в 2023 году - 1,1% ВВП.
https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581703798.html
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россия, справедливая россия, госдума рф, экономика

Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета

09:33 28.10.2020 (обновлено: 09:45 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.
Госдума рассмотрит проект бюджета на пленарном заседании в среду.
"Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против бюджета, потому что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшнего дня", - заявил Емельянов.
Он отметил, что этот вопрос партия определила для себя как главную задачу этой осенью и последовательно ее добивается.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:11
КПРФ не поддержит проект бюджета на 2021-2023 годы
"Есть и другие разногласия с правительством по бюджетной политике. Прежде всего, это касается экономической политики, на которой основан бюджет. Мы считаем, что она должна быть скорректирована. Если правительство во главу угла ставит борьбу с инфляцией, то мы считаем, главной задачей экономической политики должен быть экономический рост, основанный на стимулировании потребительского спроса", - добавил Емельянов.
В этот трехлетний период прогнозируется рост доходов бюджета в номинальном выражении с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и до 22,263 триллиона в 2023 году. При этом ожидается, что расходы с 21,52 триллиона рублей в 2021 году вырастут до 21,884 триллиона в 2022 году и до 23,671 триллиона рублей в 2023 году. Таким образом, бюджет РФ сформирован с дефицитом, который в 2021 году ожидается на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году - 1% ВВП, в 2023 году - 1,1% ВВП.
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 14:41Инфографика
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
 
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РоссияСправедливая РоссияГосдума РФЭкономика
 
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