https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581872668.html

Эсеры намерены голосовать против проекта бюджета

Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:33

2020-10-28T09:33

2020-10-28T09:45

россия

справедливая россия

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Фракция "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" будет голосовать против при рассмотрении проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении, сказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> рассмотрит проект бюджета на пленарном заседании в среду."Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против бюджета, потому что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшнего дня", - заявил Емельянов.Он отметил, что этот вопрос партия определила для себя как главную задачу этой осенью и последовательно ее добивается."Есть и другие разногласия с правительством по бюджетной политике. Прежде всего, это касается экономической политики, на которой основан бюджет. Мы считаем, что она должна быть скорректирована. Если правительство во главу угла ставит борьбу с инфляцией, то мы считаем, главной задачей экономической политики должен быть экономический рост, основанный на стимулировании потребительского спроса", - добавил Емельянов.В этот трехлетний период прогнозируется рост доходов бюджета в номинальном выражении с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и до 22,263 триллиона в 2023 году. При этом ожидается, что расходы с 21,52 триллиона рублей в 2021 году вырастут до 21,884 триллиона в 2022 году и до 23,671 триллиона рублей в 2023 году. Таким образом, бюджет РФ сформирован с дефицитом, который в 2021 году ожидается на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году - 1% ВВП, в 2023 году - 1,1% ВВП.

https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581703798.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, справедливая россия, госдума рф, экономика