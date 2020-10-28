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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201028/britaniya-1581905941.html
Британия выразила солидарность с Францией в связи с убийством учителя
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские власти солидарны с Францией после убийства преподавателя Самюэля Пати под Парижем,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:48
2020-10-28T12:50
религия и мировоззрение
религия
доминик рааб
эммануэль макрон
франция
справки
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские власти солидарны с Францией после убийства преподавателя Самюэля Пати под Парижем, сообщается в заявлении британского посольства во Франции."Великобритания по-прежнему солидарна с Францией и французским народом после ужасного убийства Самюэля Пати", - приводятся слова министра в заявлении посольства в Twitter. По словам Рааба, страны-союзники по НАТО и международное сообщество в целом должны "плечом к плечу поддерживать фундаментальные ценности терпимости и свободы слова".Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
https://ria.ru/20201022/ateisty-1581058123.html
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религия, доминик рааб, эммануэль макрон, франция, справки, в мире

Британия выразила солидарность с Францией в связи с убийством учителя

12:48 28.10.2020 (обновлено: 12:50 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница протестной акции женщин в Минске
Участница протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские власти солидарны с Францией после убийства преподавателя Самюэля Пати под Парижем, сообщается в заявлении британского посольства во Франции.
"Великобритания по-прежнему солидарна с Францией и французским народом после ужасного убийства Самюэля Пати", - приводятся слова министра в заявлении посольства в Twitter. По словам Рааба, страны-союзники по НАТО и международное сообщество в целом должны "плечом к плечу поддерживать фундаментальные ценности терпимости и свободы слова".
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 00:15Религия и мировоззрение
Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 18:14Религия и мировоззрение
Атеисты тоже нуждаются в защите религиозхных прав, заявил епископ
В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.
Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 19:50Религия и мировоззрение
Муфтий назвал слова Макрона о карикатурах провокацией
 
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Религия и мировоззрениеРелигияДоминик РаабЭммануэль МакронФранцияСправкиВ мире
 
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