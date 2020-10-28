https://ria.ru/20201028/britaniya-1581905941.html

Британия выразила солидарность с Францией в связи с убийством учителя

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские власти солидарны с Францией после убийства преподавателя Самюэля Пати под Парижем,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:48

2020-10-28T12:48

2020-10-28T12:50

религия и мировоззрение

религия

доминик рааб

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в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские власти солидарны с Францией после убийства преподавателя Самюэля Пати под Парижем, сообщается в заявлении британского посольства во Франции."Великобритания по-прежнему солидарна с Францией и французским народом после ужасного убийства Самюэля Пати", - приводятся слова министра в заявлении посольства в Twitter. По словам Рааба, страны-союзники по НАТО и международное сообщество в целом должны "плечом к плечу поддерживать фундаментальные ценности терпимости и свободы слова".Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

https://ria.ru/20201022/ateisty-1581058123.html

https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, доминик рааб, эммануэль макрон, франция, справки, в мире