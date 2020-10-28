Ереван опроверг данные Баку об обстреле города Барда
13:16 28.10.2020 (обновлено: 13:28 28.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда
ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооруженных сил, нанесенном по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня "Смерч".
Ранее военное ведомство Азербайджана заявило, что якобы ВС Армении обстреляли из РСЗО "Смерч" город Барда, расположенный вблизи зоны боевых действий в Карабахе, есть погибшие и раненые.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
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Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда.
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Люди во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда.
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Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
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Люди во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда.
"Заявление минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли по городу Барда удар из РСЗО "Смерч", безосновательное и лживое", - написала Степанян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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