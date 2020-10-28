https://ria.ru/20201028/autist-1581817308.html

В Воронеже подростки годами жестоко издеваются над 38-летним аутистом

В Воронеже четверо детей избили до потери сознания 38-летнего аутиста. Артур с матерью Дарьей Лавровой вернулись из магазина, женщина оставила сына одного возле РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T14:16

аутизм

гу мвд по воронежской области

воронеж

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общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Анжелика Панченко.</strong> В Воронеже четверо детей избили до потери сознания 38-летнего аутиста. Артур с матерью Дарьей Лавровой вернулись из магазина, женщина оставила сына одного возле дома на несколько минут. Услышав в подъезде визг, побежала вниз и увидела, как Артура пинают у входной двери. По ее словам, в их дворе выросло уже второе поколение детей, которые издеваются над инвалидом. Она пыталась разговаривать с родителями подростков, но тщетно. На этот раз Дарья подала заявление в полицию и собирается обратиться в суд.Били палками и ногамиИнцидент произошел во дворе дома по улице Урицкого, 64. Обычно Дарья не оставляет Артура одного: "У сына рост 192 сантиметра, но менталитет пятилетнего ребенка. Я всегда беру его с собой, даже на встречи хожу вместе с ним, — рассказывает мать. — Здесь мы живем десять лет, все это время Артура били местные дети. Когда несколько дней назад мы вернулись из магазина, он стал канючить: "Можно я еще погуляю?" Я подумала: пока разберу пакеты, быстро приготовлю ужин, пусть побудет у подъезда".Лавровы живут на втором этаже, окна выходят во двор. Артура, по словам матери, подростки заманили на площадку, расположенную с торца здания, и там на него набросились. Аутист побежал домой. Дарья услышала его крик в подъезде. "Я голос сына хорошо знаю, выскочила: он пытается закрыть входные двери, а с улицы дети просовывают ноги и пинают его". Она узнала одного подростка — 13-летнего Кирилла (имя несовершеннолетнего изменено). Как говорит Дарья, тот регулярно поколачивал Артура и издевался над животными. Остальные ей показались младше: с виду лет по восемь.На шум выскочила соседка, стала кричать, обидчики убежали. Уже в подъезде Артур потерял сознание. Мать привела его в чувство, отвела домой и осмотрела. "Крови не было, переломов тоже. Были ссадины на ногах, но, поскольку это уже не первый раз, я не звонила в скорую. Дала ему средство от давления — снизилось. Сама же подумала: поплачу, как всегда, в подушку, и на этом все".Но на следующий день на ногах и животе сына она обнаружила россыпь синяков. Тогда Лаврова позвонила подруге-юристу. Та посоветовала обратиться в полицию. "Я не хотела подавать заявление: какой смысл, если это дети. Но приятельница сказала: если сейчас так оставишь, им все сойдет с рук, они подрастут и убьют твоего сына".Дарья отправилась в полицию. Нападавших установили. И действительно, старшему оказалось тринадцать, младшему восемь, двум другим — девять и одиннадцать лет. "Двоих я не знаю, а один из компании — сын учительницы. Я думаю, он неплохой мальчик, но они с Кириллом вместе ходят: если его друг кого-то обижает, то и он подключается". По словам Лавровой, на очной ставке дети признались, что били Артура палками, ногами, кулаками — в живот и по голове. "Я не могла сдержаться и просто плакала", — мать и сейчас с трудом останавливает слезы. Не может даже закричатьСына Лаврова растила одна. Отец Артура — известный художник. Когда в семье родился больной ребенок, муж Дарьи из семьи ушел. Кирилл живет в доме напротив. "Бить Артура он начал, когда ему было лет семь, — хоть маленький, но понял, что можно стукнуть и не получить сдачи". На первых порах, вспоминает мать, пинал и толкал. А чуть повзрослев, сколотил во дворе компанию: измываться над инвалидом стали вместе. "Бабушки рассказывали, что моего сына гоняли палками, забрасывали камнями. В ответ он только верещал, как младенец, или падал на землю, закрывал голову руками и пищал: "Не бейте меня, я вам не дружок". Дарья сама научила сына этим словам. "Когда дети были в хорошем настроении, спрашивали: "Артур, ты нам друг?" Он радовался, говорил: "Да, друг". "Ну тогда иди домой, возьми у мамы денег, принеси нам". Я как-то его поймала с кошельком, а сколько раз не поймала — не знаю".Лаврова утверждает: ее сын — "честнейший ребенок". "И он не глупый. У него есть странности: может сидеть на краю песочницы, дуть на бумажку — весь в своих космических мыслях. Но никогда никого не тронет. Есть разные аутисты, мой Артур — супердобрый, мирный, мне все говорят: ты живешь с ангелом. Он не способен не только ударить, но даже закричать".Другое дело — Кирилл и его команда. У Лавровых в квартире три кошки. Их Дарья подобрала на улице избитыми "все тем же мальчиком: он то голубям головы отрубает, то котам хвосты узлом завязывает". Приютили и щенка с перебитым хвостом и обожженными ушами. Бьет второе поколение двора"Это страшно, но я привыкла к тому, что на Артура все время нападают, — вздыхает мать. — Им нравится, что они могут здоровенного дядю избить, снимают все на камеру. Те, кто раньше над ним издевался, выросли и разлетелись по институтам или стали взрослыми и сейчас относятся к нему хорошо. А нынешние — уже второе поколение. Когда-то они видели, что большие бьют, и тоже присоединялись к ним. Сейчас они по их примеру мучают животных, обижают Артура. Раз в неделю сын приходит в синяках, хотя я практически никогда не оставляю его без присмотра".Лаврова пыталась найти подход к родителям подростков. "Разговаривать с ними бесполезно: советуют мне гулять с сыном в специально отведенных "для дебилов" местах — подальше от их отпрысков. Можно подумать, что это Артур набрасывается на них".Лаврова заверяет: матери мальчишек все видят. "Они целыми днями сидят во дворе — у них еще есть маленькие дети. Эти женщины довольно хорошо обеспечены и все свободное время — а его у них много — проводят с подружками на лавочке: пьют пиво, жуют чипсы, чешут языками. Когда им говоришь, что есть проблема — ваши дети жестокие, мучают собак, кошек, инвалида-аутиста, — они не реагируют". Поскольку слова до родителей не доходят, Дарья решила действовать иначе. "Мы сняли побои, в полиции обещали завести уголовное дело. Понятно, что его закроют: нападавшие — несовершеннолетние. Но так мы докажем избиения Артура и точно установим тех, кто это делает".С этими материалами Лаврова намерена обратиться в прокуратуру и суд, чтобы предъявить родителям иск на возмещение морального ущерба. И тут же оговаривается: затеяла она это не ради денег. Дело возбудили, чтобы устранить противоречияВ полиции, впрочем, родители не выразили какого-то раскаяния. Как уточнила Дарья, Артур путает имена. "Он сказал, что его били еще два мальчика. Но когда на очной ставке попросили показать, кто из них кто, он ошибся. Сразу же мать одного вскинулась: "Вот видите, он все путает".В ГУВД по Воронежской области РИА Новости сообщили, что провели все доследственные мероприятия, а также назначили судмедэкспертизу. "Она установит характер полученных повреждений", — пояснила руководитель пресс-службы управления Наталья Куликова. По ее словам, уголовное дело возбудят, но его цель — устранить противоречия между показаниями матери Артура, детей, а также их родителей. В частности, в полиции считают, что еще нужно выяснить, отчего возник конфликт. "Может, когда-то и была какая-то шалость — вылили на него воду. Но у него есть отклонения". Сейчас, прокомментировала Куликова, делом занимается весь отдел, куда обратилась Дарья. "Не исключено, что это были не те дети — ведь их личности установили со слов матери потерпевшего", — добавила собеседница.В Воронежской организации инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутестического спектра "Искра надежды" знакомы с ситуацией. "Мы знаем эту семью, у Артура интеллигентная мама, однако у нас они не состоят на учете", — сказала РИА Новости председатель Татьяна Поветкина. Взрослые аутисты, объясняет эксперт, часто ведут себя как дети: хнычут, обижаются. Но абсолютно безобидны — просто им непонятно эмоциональное состояние других людей, они реагируют не всегда адекватно. "По аутисту сразу видно, что он не может постоять за себя, дети начинают над ним смеяться, издеваться. Но это вопрос исключительно к этим детям и их родителям", — подчеркивает специалист. Поветкина уверена: в таких случаях они должны нести ответственность за жестокость.

https://ria.ru/20180929/1529603034.html

https://sn.ria.ru/20180609/1522356037.html

https://ria.ru/20180830/1527464906.html

paren8765 Онижедети при равнодушие взрослых превращаются в онижепростозвери 173

Илья Князев Очень грустно(( Артур это лакмус нашего общества, и наше общество не здорово(((((( 134

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воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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