https://ria.ru/20201027/vrns--1581759713.html
Всемирный русский народный собор отложен из-за COVID-19
Пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое было запланировано на 2 ноября в Москве, отложено на неопределенный срок из-за пандемии РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:32
2020-10-27T14:32
2020-10-27T19:37
религия и мировоззрение
религия
врнс
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое было запланировано на 2 ноября в Москве, отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот."Собор откладывается из–за ситуации с коронавирусом. Когда будет, пока не ясно, зависит от эпидемиологической обстановки. В ближайшее время не планируется", - сказал Кот.Есть "очень низкая" вероятность, что собор состоится в 2020 году, добавил пресс-секретарь.XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября. Традиционно оно проходит в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Тама заседания президиума в 2020 году - "Православие и мир в XXI веке", следует из информации на сайте организации. В прошлом году заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС) было посвящено семейной политике и демографии. Представители различных конфессий сформулировали предложения, которые позже частично были представлены президентом в качестве поправок в Конституцию РФ в сфере семьи.Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20200217/1564857303.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, врнс, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое было запланировано на 2 ноября в Москве, отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот.
"Собор откладывается из–за ситуации с коронавирусом. Когда будет, пока не ясно, зависит от эпидемиологической обстановки. В ближайшее время не планируется", - сказал Кот.
Есть "очень низкая" вероятность, что собор состоится в 2020 году, добавил пресс-секретарь.
XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября. Традиционно оно проходит в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Тама заседания президиума в 2020 году - "Православие и мир в XXI веке", следует из информации на сайте организации. В прошлом году заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС) было посвящено семейной политике и демографии. Представители различных конфессий сформулировали предложения, которые позже частично были представлены президентом в качестве поправок в Конституцию РФ в сфере семьи.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.