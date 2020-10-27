Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201027/vrns--1581759713.html
Всемирный русский народный собор отложен из-за COVID-19
Пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое было запланировано на 2 ноября в Москве, отложено на неопределенный срок из-за пандемии РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:32
2020-10-27T19:37
религия и мировоззрение
религия
врнс
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155993/63/1559936351_0:144:3130:1905_1400x0_80_0_0_79621979be8844cd0d37440b0454ebdf.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое было запланировано на 2 ноября в Москве, отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот."Собор откладывается из–за ситуации с коронавирусом. Когда будет, пока не ясно, зависит от эпидемиологической обстановки. В ближайшее время не планируется", - сказал Кот.Есть "очень низкая" вероятность, что собор состоится в 2020 году, добавил пресс-секретарь.XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября. Традиционно оно проходит в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Тама заседания президиума в 2020 году - "Православие и мир в XXI веке", следует из информации на сайте организации. В прошлом году заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС) было посвящено семейной политике и демографии. Представители различных конфессий сформулировали предложения, которые позже частично были представлены президентом в качестве поправок в Конституцию РФ в сфере семьи.Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20200217/1564857303.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155993/63/1559936351_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_98ecf4ff3d03010d16dbefeb6c33825c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, врнс, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва

Всемирный русский народный собор отложен из-за COVID-19

14:32 27.10.2020 (обновлено: 19:37 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пленарное заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС), которое было запланировано на 2 ноября в Москве, отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот.
"Собор откладывается из–за ситуации с коронавирусом. Когда будет, пока не ясно, зависит от эпидемиологической обстановки. В ближайшее время не планируется", - сказал Кот.
Есть "очень низкая" вероятность, что собор состоится в 2020 году, добавил пресс-секретарь.
XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября. Традиционно оно проходит в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Тама заседания президиума в 2020 году - "Православие и мир в XXI веке", следует из информации на сайте организации. В прошлом году заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС) было посвящено семейной политике и демографии. Представители различных конфессий сформулировали предложения, которые позже частично были представлены президентом в качестве поправок в Конституцию РФ в сфере семьи.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 08:44Религия и мировоззрение
Замглавы ВРНС рассказал, как решить проблему демографии
 
Обсудить2
Религия и мировоззрениеРелигияВРНСНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния