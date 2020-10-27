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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/voennye-1581798672.html
Армения заявила о прибытии в Азербайджан более тысячи турецких военных
Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил во вторник журналистам, что согласно полученным армянской... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:26
2020-10-27T17:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Начальник криминалистического управления Следственного комитета <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Рафаел Варданян заявил во вторник журналистам, что согласно полученным армянской стороной данным, в <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджане</a> с начала эскалации конфликта в Карабахе находились свыше 1 тысячи турецких военнослужащих.По его словам, есть сведения об участии в боевых действиях сотен арабоязычных боевиков, наемников из Пакистана. Представитель СК заявил, что часть наемников из Сирии была размещена вдоль границы с Ираном.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
Во первых за Азербайджан воюют азербайджанцы, а не турецкие военнослужащие. Турецкие военнослужащие или спецназ воевал бы, то наверное уже Ереван переименовали бы. Во вторых если в Нагорном Карабахе воюют только силы самообороны Нагорного Карабаха, то какого чёрта там делают армяне с Армении или террористы с Армавира Франции с Сирии и т.д. Скажете что они воюют за армянский народ.... Тогда зачем туркам не воевать за турецкий народ?
29
А что, армянам завидно что ли? А армянские добровольцы со всего мира куда пропали? И вообще, какое дело Армении кого Азербайджан приглашает к себе в гости? Ну вот нравится азербайджанцем пить чай с турками. В чем проблема то?
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила о прибытии в Азербайджан более тысячи турецких военных

17:26 27.10.2020
 
© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил во вторник журналистам, что согласно полученным армянской стороной данным, в Азербайджане с начала эскалации конфликта в Карабахе находились свыше 1 тысячи турецких военнослужащих.

"Двумя рейсами 26 и 27 сентября из Турции в Азербайджан были переправлены около 1 тысячи турецких военнослужащих… Четвертого октября в Гяндже находились как минимум 300 турецких спецназовцев, которые, по всей видимости, готовились к специальной операции на восточном и юго-восточном направлениях. Они ранее участвовали в боевых действиях в сирийских Африне и Идлибе. В тот же день в Азербайджан прибыли 400 турецких военных в гражданской одежде", - сказал Варданян.

По его словам, есть сведения об участии в боевых действиях сотен арабоязычных боевиков, наемников из Пакистана. Представитель СК заявил, что часть наемников из Сирии была размещена вдоль границы с Ираном.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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