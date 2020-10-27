Армения заявила о прибытии в Азербайджан более тысячи турецких военных
© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил во вторник журналистам, что согласно полученным армянской стороной данным, в Азербайджане с начала эскалации конфликта в Карабахе находились свыше 1 тысячи турецких военнослужащих.
"Двумя рейсами 26 и 27 сентября из Турции в Азербайджан были переправлены около 1 тысячи турецких военнослужащих… Четвертого октября в Гяндже находились как минимум 300 турецких спецназовцев, которые, по всей видимости, готовились к специальной операции на восточном и юго-восточном направлениях. Они ранее участвовали в боевых действиях в сирийских Африне и Идлибе. В тот же день в Азербайджан прибыли 400 турецких военных в гражданской одежде", - сказал Варданян.
По его словам, есть сведения об участии в боевых действиях сотен арабоязычных боевиков, наемников из Пакистана. Представитель СК заявил, что часть наемников из Сирии была размещена вдоль границы с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
7 октября, 08:00Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент