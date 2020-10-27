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https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581684516.html
В Госдуме объяснили условия обязательной вакцинации от COVID-19
Массовая обязательная вакцинация от коронавируса в России пока не рассматривается, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:09
2020-10-27T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей куринный
здоровье - общество
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Массовая обязательная вакцинация от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России пока не рассматривается, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201027/vaktsinatsiya-1581566085.html">радио Sputnik</a> член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kurinnyy/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Куринный</a>.Условием проведения обязательной массовой вакцинации от COVID-19 или любой другой вирусной инфекции является угроза для жизни большого числа россиян, пояснил депутат. По его словам, сейчас столь масштабной опасности коронавирус не несет.Сейчас принимать решение об обязательной вакцинации невозможно ни с организационной, ни с социальной, ни с медицинской точки зрения, добавил парламентарий. По его словам, пока нет того препарата, который имело бы смысл ставить всем. "Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования", — заключил депутат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре зарегистрировали еще один отечественный препарат "ЭпиВакКорона", который создали в центре "Вектор". Также сейчас тестируется третья вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Тем, кто не хочет делать прививку надо специально показывать видео репортажи из реанимационных отделений.
74
Противники вакцинации думают, что они бессмертные ))))
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей куринный, здоровье - общество, госдума рф, общество

В Госдуме объяснили условия обязательной вакцинации от COVID-19

02:09 27.10.2020 (обновлено: 08:45 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Массовая обязательная вакцинация от коронавируса в России пока не рассматривается, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Условием проведения обязательной массовой вакцинации от COVID-19 или любой другой вирусной инфекции является угроза для жизни большого числа россиян, пояснил депутат. По его словам, сейчас столь масштабной опасности коронавирус не несет.

"Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали", — сказал Куринный, отметив, что прививка должна быть добровольной.

Сейчас принимать решение об обязательной вакцинации невозможно ни с организационной, ни с социальной, ни с медицинской точки зрения, добавил парламентарий.
По его словам, пока нет того препарата, который имело бы смысл ставить всем. "Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования", — заключил депутат.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре зарегистрировали еще один отечественный препарат "ЭпиВакКорона", который создали в центре "Вектор". Также сейчас тестируется третья вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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