https://ria.ru/20201027/upts-1581650894.html

"Полная независимость". Как Украина получила томос еще 30 лет назад

Ровно 30 лет назад патриарх Алексий II подписал грамоту о полной административной и финансовой независимости Украинской православной церкви (УПЦ). Однако это не РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:19

религия и мировоззрение

ситуация на украине

ситуация вокруг упц

константинопольский патриархат

московский патриархат

митрополит киевский и всея украины владимир

варфоломей i (патриарх константинопольский)

украинская православная церковь

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834257_0:179:3006:1870_1400x0_80_0_0_e3deccbad9f86665e400649e8a3b282e.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Олег Налисник.</strong> Ровно 30 лет назад патриарх Алексий II подписал грамоту о полной административной и финансовой независимости Украинской православной церкви (УПЦ). Однако это не спасло Украину от церковного раскола. Сейчас в стране, помимо УПЦ, параллельно действуют две структуры, которые считаются раскольническими. И все они обвиняют каноническую церковь в "подчинении Москве". О том, почему это не так и чем уникален статус УПЦ, — в материале РИА Новости.Независимость по умолчаниюВ Киеве на днях проходили "масштабные празднования". По крайней мере, так их назвали сторонники 91-летнего раскольника Филарета Денисенко. Во Владимирском соборе они отмечали 25-летие его "патриаршества": в храме собрались несколько десятков человек и всего 12 священнослужителей.Денисенко хоть и величает себя "патриархом всея Руси-Украины", возглавляя никем не признанный "Киевский патриархат", о церковной независимости Украины говорит как о еще не случившейся. В середине октября он в очередной раз раскритиковал томос (так в Церкви называют важный указ или грамоту, касающуюся административного устройства) об автокефалии — независимости — "Православной церкви Украины" (ПЦУ), созданной на базе раскольничьих структур, в том числе филаретовской. Этот документ ПЦУ выдал в 2019 году Константинопольский патриарх Варфоломей, что привело к грандиозному расколу в православном мире.Денисенко на днях озвучил довольно очевидные верующим вещи: ПЦУ не стала по-настоящему независимой — ее курируют в Стамбуле. И конечно же, он попросил новую, "настоящую" грамоту об автокефалии.Об этом раскольник твердит больше четверти века. И никогда не говорит, что на самом деле такой "томос" Украина давно уже получила. Через его руки — от предстоятеля Русской православной церкви.Произошло это 28 октября 1990 года в Софийском соборе в Киеве. Подписанную накануне грамоту ему — на тот момент митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету — вручал лично патриарх Московский и всея Руси Алексий II."Благословляем через настоящую грамоту нашу силою Всесвятого и Животворящего Духа быть отныне православной Украинской церкви независимой и самостоятельной в своем управлении, а вам, единогласно избранному 9 июля 1990 года епископатом Украинской православной церкви, — ее предстоятелем", — зачитал глава РПЦ текст документа.Он произносил эти слова размеренно, с постоянными паузами. А в секунды молчания с улицы в храм доносился гул националистов, которые намеренно собрались в тот день на Софийской площади.Смена риторикиСобственно, украинский вопрос был главным для Русской церкви в течение всего 1990 года. В конце 80-х националистические настроения все сильнее проявлялись в различных республиках доживающего свой век Советского Союза. Местные лидеры требовали политической, языковой и церковной независимости от Москвы."Но в результате распада государства не может образоваться 15 независимых автокефальных церквей. Этот процесс нельзя подгонять под политические решения государственных деятелей", — говорил потом патриарх Алексий.Особенно рьяными в автокефальном вопросе были украинские власти. Партийное руководство во главе с председателем Верховного совета Украинской ССР Леонидом Кравчуком всячески поддерживало идею создания "незалежной церкви". В отличие от простых граждан — поэтому в автокефальном проекте участвовали в основном маргинальные структуры.Да и сам Филарет, по свидетельствам очевидцев, яростно выступал против этой идеи. Пока неожиданно для себя не проиграл на выборах нового патриарха на Поместном соборе 7 июня 1990 года.Уже через несколько дней после Поместного собора Филарет обратился в Москву с требованием дать Украинской церкви независимость. Верующим тогда стало ясно: желание стать патриархом у него никуда не делось."Он утверждал, что истинная Церковь должна быть единой, что Россия, Белоруссия и Украина должны быть нераздельными. А когда приехал после Поместного собора, заговорил совсем по-другому. Это было очень заметно, и в душе мы стали сильно смущаться", — вспоминает бывшая прихожанка Владимирского собора в Киеве Валентина Забродская.В чем самостоятельностьДля православной Церкви подобные вопросы всегда были очень чувствительными. В ней, в отличие от католической, нет единого земного главы. Согласно вероучению, она невидимым образом управляется Христом и представляет собой семь поместных церквей. Вероучение и обряды у них одинаковые, отличия лишь языковые и культурные.У каждой поместной церкви своя юрисдикция — духовно окормляемая территория. У Русской, согласно ее уставу сегодня, — это почти все постсоветское пространство (кроме Грузии, где издавна есть поместная Грузинская церковь), а также Монголия, Китай и Япония. Каждая из этих стран по-своему независима от церковной Москвы. Например, в Средней Азии у РПЦ "митрополичьи округа" — конгломерат епархий под управлением одного архиерея. Он практически лишен административной самостоятельности.Уровнем выше — экзархаты. У них есть собственный церковный суд и управляющий орган — синод. Однако ключевые кадровые решения, например, о главе и создании новой епархии, принимает синод Русской церкви. Таким статусом, обладает, в частности, Белорусская православная церковь.С 1921 по 1990 год экзархатом была и Украинская церковь. Но распад СССР и усиление национализма привели к расширению ее независимости. На Архиерейском соборе РПЦ в конце октября 1990 года обсуждали различные варианты. Одним из них, по свидетельствам участников, было дарование самоуправляемого статуса.Такие структуры — нечто вроде полуавтономии. Во внутренних решениях они свободны, однако предстоятеля утверждает патриарх Московский. В 90-е годы самоуправляемый статус был дарован церквям Латвии, Молдовы и Эстонии.Но Денисенко хотел большего. Поэтому для Украинской церкви придумали особый статус — "самоуправляемая с правами широкой автономии"."Мы предоставили Украинской православной церкви независимость в решении всех внутренних вопросов. Но оставили молитвенную и духовную связь между нашими народами, которую невозможно разорвать" — так объяснял решение Архиерейского собора в октябре 1990 года патриарх Алексий.УПЦ теперь могла сама избирать предстоятеля. Согласовывать с Москвой не надо — патриарх лишь вручает предстоятелю "подтверждающую грамоту". Выборы проводит собор епископов, причем только украинских.У УПЦ собственный синод, как и у экзархатов и самоуправляемых церквей. Но синод УПЦ обладает куда большими правами. Например, может без согласования с РПЦ учреждать и упразднять епархии. Кроме того, во внешнем мире УПЦ представляет не Московский патриархат. У Киева есть "церковный МИД" (отдел внешних церковных связей УПЦ) и независимая дипломатия. Все это прописано в уставе УПЦ.Там же указано, что Украинская церковь обладает полной самостоятельностью в финансово-хозяйственной, образовательной и многих других сферах. Единственное, чего она не может делать без согласия Церкви-матери, — менять вероучение.Кроме того, ее священнослужители обязательно поминают на службе предстоятеля Русской церкви — это одно из проявлений той самой "молитвенной связи", о которой говорил патриарх Алексий.Глава УПЦ формально — второй человек в Русской церкви. Он участвует в заседаниях ее синода, то есть влияет на решения за пределами Украины. Его могут избрать патриархом Московским. На Поместном соборе 2009 года митрополит Киевский Владимир (Сабодан) был в тройке фаворитов, претендующих на Московский патриарший престол."Подлинная автокефалия"Митрополита Владимира избрали предстоятелем Украинской церкви в 1992 году. И Филарет окончательно ушел в раскол — после дарования УПЦ автономии он продержался меньше года и снова заговорил о "незалежности". Осенью 1991-го заставил епископов подписать обращение в Москву с требованием даровать православным верующим только что образованного государства Украина полную автокефалию.Таким образом, УПЦ стала бы 16-й (а по версии ряда церквей — 14-й) поместной православной церковью. Однако епископов и верующих на самом деле устраивал дарованный в 1990 году статус.Довольны они им и до сих пор — за минувшие 30 лет украинские власти неоднократно говорили о "церковной свободе от Москвы". Создавали даже совместные комиссии по объединению в "поместную церковь". А в середине нулевых президент Виктор Ющенко попросил вмешаться в вопрос патриарха Варфоломея.В 2008-м Ющенко публично потребовал независимости для украинских православных — почему-то у главы Константинопольской церкви. Но безуспешно. Спустя год снова поднял этот вопрос — теперь уже в беседе с патриархом Московским Кириллом."Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь на Украине, если бы ее не было — не было бы сегодня Украины" — так ответил патриарх главе государства.Спустя десять лет после той встречи президент Петр Порошенко добился "независимости от Москвы" — раскольники создали ПЦУ, и Стамбул выдал им томос. Правда, его признают немногие."Статус канонической Украинской церкви на самом деле более самостоятельный, чем у ПЦУ. В томосе прописана гораздо большая зависимость от Константинопольского патриархата. Например, ПЦУ обязана согласовывать с ним все важнейшие решения. Также Константинополь претендует на ставропигии на Украине (храмы и монастыри в прямом подчинении патриарху Варфоломею. — Прим. ред.)", — объясняет историк православия Владислав Петрушко.Поэтому, по его словам, от формального автокефального статуса, который ПЦУ получила в прошлом году, до подлинной независимости "еще очень далеко". И наоборот — у канонической УПЦ уникальная для православного мира независимость."Она не называется автокефальной только потому, что по-настоящему верующие люди в России, на Украине, в Белоруссии осознают свое духовное, культурное единство", — отмечает он.И само собой, добавляет эксперт, верующие дорожат церковным единством. Православная вера осталась последним мостом, связывающим русских и украинцев. Оттого на нее так сильно ополчились "различные политические силы".

https://ria.ru/20200610/1572706762.html

белоруссия

стамбул

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, московский патриархат, митрополит киевский и всея украины владимир , варфоломей i (патриарх константинопольский), украинская православная церковь, петр порошенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, леонид кравчук, виктор ющенко, белоруссия, стамбул, грузия, в мире