https://ria.ru/20201027/ukraina-1581687042.html
Генерал рассказал, когда украинские ВВС потеряют боеспособность
Парк украинской военной авиации значительно устарел, так что лет через десять уже не сможет выполнять боевые задачи, заявил командующий Воздушными силами ВСУ... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:27
2020-10-27T03:27
2020-10-27T08:29
ситуация на украине
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<strong>КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. </strong>Парк украинской военной авиации значительно устарел, так что лет через десять уже не сможет выполнять боевые задачи, заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дроздов</a> в интервью агентству "<a href="https://daily.rbc.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК-Украина</a>".По словам командующего, самые старые самолеты, стоящие на вооружении в ВСУ, — военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация — Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР — от 1981 по 1991 год выпуска.Дроздов признал, что старые советские самолеты нельзя ремонтировать вечно. По мнению Дроздова, в ближайшие годы Украине вряд ли удастся создать боевой самолет, многофункциональный истребитель: для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта. Поэтому в будущем Украина намерена закупать авиационную технику за рубежом. "Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", — пояснил Дроздов.
https://ria.ru/20190108/1549098453.html
semya.ota
ну можно порадоваться за украинцев добились своего-белорусы забастовщики тем же путем идут
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, украина, в мире
КИЕВ, 27 окт — РИА Новости.
Парк украинской военной авиации значительно устарел, так что лет через десять уже не сможет выполнять боевые задачи, заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов
в интервью агентству "РБК-Украина
".
"Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года <…> За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета", — сказал он.
По словам командующего, самые старые самолеты, стоящие на вооружении в ВСУ, — военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация — Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР — от 1981 по 1991 год выпуска.
Дроздов признал, что старые советские самолеты нельзя ремонтировать вечно.
"Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через десять, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", — добавил он.
По мнению Дроздова, в ближайшие годы Украине вряд ли удастся создать боевой самолет, многофункциональный истребитель: для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта.
Поэтому в будущем Украина намерена закупать авиационную технику за рубежом. "Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", — пояснил Дроздов.