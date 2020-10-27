https://ria.ru/20201027/ukraina-1581687042.html

Генерал рассказал, когда украинские ВВС потеряют боеспособность

Парк украинской военной авиации значительно устарел, так что лет через десять уже не сможет выполнять боевые задачи, заявил командующий Воздушными силами ВСУ... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:27

2020-10-27T03:27

2020-10-27T08:29

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<strong>КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. </strong>Парк украинской военной авиации значительно устарел, так что лет через десять уже не сможет выполнять боевые задачи, заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дроздов</a> в интервью агентству "<a href="https://daily.rbc.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК-Украина</a>".По словам командующего, самые старые самолеты, стоящие на вооружении в ВСУ, — военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация — Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР — от 1981 по 1991 год выпуска.Дроздов признал, что старые советские самолеты нельзя ремонтировать вечно. По мнению Дроздова, в ближайшие годы Украине вряд ли удастся создать боевой самолет, многофункциональный истребитель: для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта. Поэтому в будущем Украина намерена закупать авиационную технику за рубежом. "Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", — пояснил Дроздов.

https://ria.ru/20190108/1549098453.html

semya.ota ну можно порадоваться за украинцев добились своего-белорусы забастовщики тем же путем идут 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, в мире