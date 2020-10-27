В ГД внесли проект о возврате средств за учебу в вузе из-за дистанционки
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Эсеры внесли в Госдуму проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Предлагаю предоставить министерству науки и высшего образования полномочия по решению вопросов возврата студентам платы за обучение в вузах при переводе очных лекций в дистанционный формат из-за возникновения эпидемий. Соответствующий законопроект сегодня внесён в Государственную Думу", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что пандемия вскрыла серьёзные недоработки федерального законодательства об образовании: сегодня у министерства нет полномочий влиять на вопросы платного обучения в вузах и его стоимость.
"Весной, когда подавляющее большинство россиян были вынуждены уйти на самоизоляцию, российские вузы принудительно перевели очное обучение в онлайн-формат. При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёте стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение", - отметил политик.
Кроме того, по мнению Миронова, во многих вузах уровень преподавания на "дистанционке" упал, что, в общем-то, естественно, потому что высшая школа в РФ к такому формату пока не готова.
"Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно - у него не оказалось полномочий", - добавил Миронов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.