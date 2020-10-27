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В ГД внесли проект о возврате средств за учебу в вузе из-за дистанционки
Эсеры внесли в Госдуму проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:46
2020-10-27T13:46
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госдума рф
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Эсеры внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии, сообщил руководитель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>.Политик отметил, что пандемия вскрыла серьёзные недоработки федерального законодательства об образовании: сегодня у министерства нет полномочий влиять на вопросы платного обучения в вузах и его стоимость."<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весной</a>, когда подавляющее большинство россиян были вынуждены уйти на самоизоляцию, российские вузы принудительно перевели очное обучение в онлайн-формат. При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёте стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение", - отметил политик.Кроме того, по мнению Миронова, во многих вузах уровень преподавания на "дистанционке" упал, что, в общем-то, естественно, потому что высшая школа в РФ к такому формату пока не готова."Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно - у него не оказалось полномочий", - добавил Миронов. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей миронов, госдума рф, образование - общество, общество

В ГД внесли проект о возврате средств за учебу в вузе из-за дистанционки

13:46 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Эсеры внесли в Госдуму проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Предлагаю предоставить министерству науки и высшего образования полномочия по решению вопросов возврата студентам платы за обучение в вузах при переводе очных лекций в дистанционный формат из-за возникновения эпидемий. Соответствующий законопроект сегодня внесён в Государственную Думу", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что пандемия вскрыла серьёзные недоработки федерального законодательства об образовании: сегодня у министерства нет полномочий влиять на вопросы платного обучения в вузах и его стоимость.
"Весной, когда подавляющее большинство россиян были вынуждены уйти на самоизоляцию, российские вузы принудительно перевели очное обучение в онлайн-формат. При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёте стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение", - отметил политик.
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Кроме того, по мнению Миронова, во многих вузах уровень преподавания на "дистанционке" упал, что, в общем-то, естественно, потому что высшая школа в РФ к такому формату пока не готова.
"Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно - у него не оказалось полномочий", - добавил Миронов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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