https://ria.ru/20201027/ucheba-1581750340.html

В ГД внесли проект о возврате средств за учебу в вузе из-за дистанционки

Эсеры внесли в Госдуму проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:46

2020-10-27T13:46

2020-10-27T13:46

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общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Эсеры внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект о праве Минобрнауки решать вопрос о возврате студентам платы за обучение, если лекции переведены из очного в дистанционный формат из-за пандемии, сообщил руководитель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>.Политик отметил, что пандемия вскрыла серьёзные недоработки федерального законодательства об образовании: сегодня у министерства нет полномочий влиять на вопросы платного обучения в вузах и его стоимость."<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весной</a>, когда подавляющее большинство россиян были вынуждены уйти на самоизоляцию, российские вузы принудительно перевели очное обучение в онлайн-формат. При этом качество обучения резко снизилось, и те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёте стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение", - отметил политик.Кроме того, по мнению Миронова, во многих вузах уровень преподавания на "дистанционке" упал, что, в общем-то, естественно, потому что высшая школа в РФ к такому формату пока не готова."Только вот вузы за обучение по скайпу почему-то взяли с них точно такие же деньги, как будто бы студенты слушали лекции в аудитории. И как оказалось, даже правительству было жаловаться бесполезно - у него не оказалось полномочий", - добавил Миронов. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей миронов, госдума рф, образование - общество, общество