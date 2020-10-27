https://ria.ru/20201027/twitter-1581687494.html

Twitter вновь пометил запись Трампа как возможную дезинформацию

Соцсеть Twitter вновь пометила запись президента Дональда Трампа как возможную дезинформацию. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T04:06

2020-10-27T04:06

2020-10-27T04:06

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Соцсеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> вновь пометила запись президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> как возможную дезинформацию.Трамп написал в Twitter: "Большие проблемы и несоответствия с голосованием по почте по всем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Мы должны иметь окончательные цифры 3 ноября".Теперь запись Трампа сопровождает подпись о том, что содержание твита "оспаривается и может вводить в заблуждение относительно того, как участвовать в выборах".Трамп не раз обвинял соцсети в том, что они играют против него и поддерживают его политических противников. Соцсети, включая Twitter, это отрицают.

https://ria.ru/20201023/tsenzura-1581176218.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире