https://ria.ru/20201027/twitter-1581687494.html
Twitter вновь пометил запись Трампа как возможную дезинформацию
Соцсеть Twitter вновь пометила запись президента Дональда Трампа как возможную дезинформацию. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T04:06
2020-10-27T04:06
2020-10-27T04:06
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Соцсеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> вновь пометила запись президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> как возможную дезинформацию.Трамп написал в Twitter: "Большие проблемы и несоответствия с голосованием по почте по всем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Мы должны иметь окончательные цифры 3 ноября".Теперь запись Трампа сопровождает подпись о том, что содержание твита "оспаривается и может вводить в заблуждение относительно того, как участвовать в выборах".Трамп не раз обвинял соцсети в том, что они играют против него и поддерживают его политических противников. Соцсети, включая Twitter, это отрицают.
https://ria.ru/20201023/tsenzura-1581176218.html
1
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире