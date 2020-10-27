https://ria.ru/20201027/turizm-1581580219.html
Билет на космодром и ГЭС: какие экскурсии предлагает Амурская область
Попасть на закрытые промышленные объекты – редкая удача, которая выпадает в жизни далеко не каждому. В России это направление туризма активно развивается... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:00
2020-10-27T08:00
2020-10-27T08:00
хорошие новости
хорошие новости
агентство стратегических инициатив (аси)
зейская гэс
амурская область
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Попасть на закрытые промышленные объекты – редкая удача, которая выпадает в жизни далеко не каждому. В России это направление туризма активно развивается. Например, Амурская область уже сейчас проводит для желающих экскурсии на Бурейской, Нижне-Бурейской, или Зейской ГЭС и космодроме Восточный.Как рассказала РИА Новости главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова, самое популярное у туристов место – это, конечно, новый космодром. Попасть на закрытое производство непросто, гражданам России на оформление пропуска требуется 22 дня, но в этом им помогают туристические агентства."По приезде туристы сразу попадают на объекты космодрома – стартовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс, где происходит сборка ракеты. Туристам показывают мобильную башню обслуживания –уникальную конструкцию, которая на других космодромах не используется. Здесь ракету устанавливают вертикально и готовят к старту", – рассказала Наталья.С 2018 года космодром посетили около двух тысяч туристов, в том числе иностранцы.В Амурской области намерены продолжить развивать промышленный туризм при поддержке Агентства стратегических инициатив. В АСИ в 2019 году на основе лидерского проекта "Как создаются вещи" была разработана методология развития промышленного туризма в регионах РФ, которая уже получила одобрение и поддержку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.Методология помогает региональным администрациям создавать условия для промышленного туризма, а предприятиям – самостоятельно разрабатывать программы для туристов, которые позволяют интересно и безопасно продемонстрировать процесс производства и раскрывают особенности продукции, сообщили в АСИ.В Амурской области действует более 30 предприятий, где можно организовать производственные экскурсии. Это добывающие, перерабатывающие, сельскохозяйственные компании, предприятия легкой промышленности, научные организации, объекты Минобороны. Туристов заинтересуют также местные промыслы и ремесленные мастерские – деревообрабатывающие производства, сельскохозяйственные фермы.Кроме Амурской области промышленный туризм будет развиваться и в других российских регионах. Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Камчатский край, Нижегородская, Смоленская, Калужская, Ульяновская, Ивановская, Владимирская, Кемеровская, Амурская, Мурманская области, Республика Чувашия уже приступили к внедрению методологии. До конца года эти регионы презентуют созданные на основе методологии турпоездки с посещением промышленных предприятий.
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, агентство стратегических инициатив (аси), зейская гэс, амурская область
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Попасть на закрытые промышленные объекты – редкая удача, которая выпадает в жизни далеко не каждому. В России это направление туризма активно развивается. Например, Амурская область уже сейчас проводит для желающих экскурсии на Бурейской, Нижне-Бурейской, или Зейской ГЭС и космодроме Восточный.
Как рассказала РИА Новости главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова, самое популярное у туристов место – это, конечно, новый космодром. Попасть на закрытое производство непросто, гражданам России на оформление пропуска требуется 22 дня, но в этом им помогают туристические агентства.
"По приезде туристы сразу попадают на объекты космодрома – стартовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс, где происходит сборка ракеты. Туристам показывают мобильную башню обслуживания –уникальную конструкцию, которая на других космодромах не используется. Здесь ракету устанавливают вертикально и готовят к старту", – рассказала Наталья.
С 2018 года космодром посетили около двух тысяч туристов, в том числе иностранцы.
В Амурской области намерены продолжить развивать промышленный туризм при поддержке Агентства стратегических инициатив. В АСИ в 2019 году на основе лидерского проекта "Как создаются вещи" была разработана методология развития промышленного туризма в регионах РФ, которая уже получила одобрение и поддержку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Методология помогает региональным администрациям создавать условия для промышленного туризма, а предприятиям – самостоятельно разрабатывать программы для туристов, которые позволяют интересно и безопасно продемонстрировать процесс производства и раскрывают особенности продукции, сообщили в АСИ.
Используя разработанную методологию, предприятия создают и представляют экспертам креативные турпродукты, по-новому открывая историю региона, отрасли, предприятия, рассказывая о людях, достижениях, продвигая бренд, демонстрируя высокое качество продукции", – отметила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.
В Амурской области действует более 30 предприятий, где можно организовать производственные экскурсии. Это добывающие, перерабатывающие, сельскохозяйственные компании, предприятия легкой промышленности, научные организации, объекты Минобороны. Туристов заинтересуют также местные промыслы и ремесленные мастерские – деревообрабатывающие производства, сельскохозяйственные фермы.
Кроме Амурской области промышленный туризм будет развиваться и в других российских регионах. Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Камчатский край, Нижегородская, Смоленская, Калужская, Ульяновская, Ивановская, Владимирская, Кемеровская, Амурская, Мурманская области, Республика Чувашия уже приступили к внедрению методологии. До конца года эти регионы презентуют созданные на основе методологии турпоездки с посещением промышленных предприятий.