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https://ria.ru/20201027/tarantino-1581628137.html
Квентин Тарантино порекомендовал фильм ужасов на Хэллоуин
Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино посоветовал поклонникам фильм ужасов на Хэллоуин, сообщает Enertainment Weekly. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T06:27
2020-10-27T06:27
культура
кино и сериалы
новости культуры
квентин тарантино
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино посоветовал поклонникам фильм ужасов на Хэллоуин, <a href="https://ew.com/movies/quentin-tarantino-halloween-devil-times-five/" target="_blank">сообщает</a> Enertainment Weekly.Режиссер "криминального чтива" и Элай Рот обсуждали второй сезон "Истории хоррора" на телефестивале Paley Fest. На вопрос модератора о том, какой фильм он рекомендует на Хэллоуин, Тарантино вспомнил о малоизвестной ленте "Дьвол отсчитал пять" 1974 года, о которой сам недавно узнал. В нем идет речь идет о подростках, которые убивают взрослых. Актер и музыкант Лейф Гарретт снимался в нем еще ребенком. "Лейф Гарретт – лидер банды детей-убийц. И он прекрасно играет. Просто потрясающе. Это совершенно замечательное кино, которое меня сразило наповал. Я слышал о нем, потому что он часто шел в кинотеатрах, как вторая часть сдвоенных показов. Наконец, я его посмотрел и подумал: "Это просто потрясающе", — поделился Тарантино.
https://ria.ru/20200727/1575003463.html
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кино и сериалы, новости культуры, квентин тарантино

Квентин Тарантино порекомендовал фильм ужасов на Хэллоуин

06:27 27.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино посоветовал поклонникам фильм ужасов на Хэллоуин, сообщает Enertainment Weekly.
Режиссер "криминального чтива" и Элай Рот обсуждали второй сезон "Истории хоррора" на телефестивале Paley Fest.
На вопрос модератора о том, какой фильм он рекомендует на Хэллоуин, Тарантино вспомнил о малоизвестной ленте "Дьвол отсчитал пять" 1974 года, о которой сам недавно узнал.
В нем идет речь идет о подростках, которые убивают взрослых. Актер и музыкант Лейф Гарретт снимался в нем еще ребенком.
"Лейф Гарретт – лидер банды детей-убийц. И он прекрасно играет. Просто потрясающе. Это совершенно замечательное кино, которое меня сразило наповал. Я слышал о нем, потому что он часто шел в кинотеатрах, как вторая часть сдвоенных показов. Наконец, я его посмотрел и подумал: "Это просто потрясающе", — поделился Тарантино.
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