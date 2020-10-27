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Шоубиз
https://ria.ru/20201027/taksi-1581682927.html
Водонаеву выгнали из такси в Москве
Телеведущая Алена Водонаева заявила, что водитель выгнал ее из такси в Москве после того, как отказался надеть маску. Кадры инцидента она разместила в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T01:06
2020-10-27T06:02
шоубиз
коронавирус covid-19
алена водонаева
москва
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> заявила, что водитель выгнал ее из такси в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как отказался надеть маску. Кадры инцидента она разместила в <a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank">Instagram-stories</a>, видео также опубликовал телеканал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank">360</a>".По словам Водонаевой, водитель вызванного ею такси оказался без маски, на просьбу телеведущей надеть ее он ответил отказом, заявив, что пассажирка и так "едет в безопасности".В результате перепалки таксист высадил телеведущую из автомобиля. "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - заявил он.Как сообщила телеведущая, водитель высадил ее на дороге через семь минут после начала поездки. Она заявила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тысяч рублей, а в итоге ее "выставляют дурой за ее же деньги". Водонаева добавила, что обескуражена "наглостью и хамством", и обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии.Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует так называемый масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200424/1570545558.html
https://ria.ru/20200914/vodonaeva-1577215953.html
Жду новость: «Водонаеву выгнали из страны»
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Мозги за деньги не купишь.
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коронавирус covid-19, алена водонаева, москва

Водонаеву выгнали из такси в Москве

01:06 27.10.2020 (обновлено: 06:02 27.10.2020)
 
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева заявила, что водитель выгнал ее из такси в Москве после того, как отказался надеть маску. Кадры инцидента она разместила в Instagram-stories, видео также опубликовал телеканал "360".
По словам Водонаевой, водитель вызванного ею такси оказался без маски, на просьбу телеведущей надеть ее он ответил отказом, заявив, что пассажирка и так "едет в безопасности".
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В результате перепалки таксист высадил телеведущую из автомобиля. "Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку", - заявил он.
Как сообщила телеведущая, водитель высадил ее на дороге через семь минут после начала поездки. Она заявила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тысяч рублей, а в итоге ее "выставляют дурой за ее же деньги".
Водонаева добавила, что обескуражена "наглостью и хамством", и обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии.
Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует так называемый масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ШоубизКоронавирус COVID-19Алена ВодонаеваМосква
 
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